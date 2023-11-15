Яскравий дизайн і гібридна установка: представлено нову Toyota Camry 2024 (відео)

Седан Toyota Camry став виразнішим на вигляд і отримав більш сучасний салон. Модель запропонована виключно в гібридних версіях.

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У США дебютувала нова Toyota Camry. Наступну генерацію популярного седана D-класу покажуть на автошоу в Лос-Анджелесі, а в продаж він надійде з 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Передня частина виконана в новому фірмовому стилі Фото: Toyota

Дизайн Toyota Camry 2024

Нова Toyota Camry зберігає платформу TNGA і знайомий силует із вигнутим дахом і рельєфними боковинами. Водночас, передня частина виконана в стилі нового Prius — з вираженим "носом" і тоненькими фарами. Ззаду звертають на себе увагу С-подібні ліхтарі. Різні версії моделі відрізняються не тільки колісними дисками, а й дизайном решітки радіатора.

Силует Toyota Camry залишився знайомим Фото: Toyota

Салон і комплектація Toyota Camry 2024

Інтер'єр зберіг звичне компонування, але седан Toyota Camry отримав віртуальний щиток приладів і великий (до 12,3 дюйма в діагоналі) тачскрін. Мультимедійну систему доповнили голосовим управлінням, а за доплату запропонована проекція на лобове скло.

Седан отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Camry 2024 охоплює безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфонів, а також адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі.

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Топовий варіант XLE отримав шкіряний салон, електропривод і підігрів сидінь, камери кругового огляду, систему напівавтономного водіння і потужну акустику JBL. Серед опцій з'явився доступ до салону зі смартфона.

Комплектація Toyota Camry розширена Фото: Toyota

Нова Toyota Camry, характеристики

Toyota Camry 2024 дебютувала виключно в гібридному виконанні з 2,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів. Сумарна віддача зросла до 228 к. с. у передньопривідній версії і 235 к. с. — у повнопривідній.

Не виключено, що в окремих країнах можуть залишити 2,5-літрові бензинові версії моделі, а ось 3,5-літровий V6 для Toyota Camry 2024 року точно не пропонуватимуть.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала преміальний сімейний кросовер Crown Signia.

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