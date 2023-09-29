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Авто

Майже задарма: у США седан Toyota Camry продали на аукціоні всього за $25 (фото)

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Toyota Camry продали на аукціоні за 25 доларів

Toyota Camry XV40 потрапила в ДТП, проте зазнала не дуже великих пошкоджень і її ремонт буде нескладним. У хорошому стані такий седан у США коштує $6340.

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На американському аукціоні IAAI продали стару Toyota Camry 2007 року. Седан пішов з молотка за рекордно низькою ціною — лише за 25 доларів. Про це повідомляє сайт Авто24.

На американських аукціонах часто продають авто після ДТП і ця Toyota Camry XV40 з міста Мемфіс — не виняток. Втім, седан не надто постраждав.

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У авто пошкоджено задню частину

Автомобіль зазнав удару ззаду: відсутній бампер, ліхтарі розбиті, а на кришці багажника видно пошкодження. Подушки безпеки не спрацювали. Ремонт Toyota Camry в США оцінили в 5247 доларів, хоча в українських умовах він коштував би набагато менше.

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Седан Toyota Camry 2007 року оснащений 2,4-літровим 158-сильним бензиновим двигуном і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Пробіг автомобіля становить 249 300 км. Без пошкоджень такий седан коштував би 6340 доларів — така середня ринкова вартість цієї моделі на американському ринку.

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У салоні подушки безпеки не вистрілили

Настільки низька ціна Toyota Camry, найімовірніше, зумовлена тим, що автомобіль виявився нікому не потрібен — ніхто просто не запропонував вищу ставку.

Раніше Фокус розповідав про новий седан Toyota Camry 2024 — його випадково розсекретили.

Також ми писали, що в Україні різко обвалився попит на б/в авто зі США.