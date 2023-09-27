Названо найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota сучасності (фото)
Експерти визначили 12 найнадійніших кросоверів і позашляховиків Toyota. Результати дослідження виявилися несподіваними.
Автомобілі Toyota традиційно посідають високі місця в рейтингах надійності. Серед найбільш довговічних моделей марки — кросовери та позашляховики. На сайті HotCars обрали найнадійніші Toyota підвищеної прохідності за останні 25 років.
Експерти проаналізували результати різних рейтингів якості. На основі показників цих моделей Toyota і сформували індекс надійності моделей. Результати виявилися вельми несподіваними.
Річ у тім, що найнадійнішими стали не Toyota Land Cruiser 100 або 200 (хоча вони є в ТОП-10), а кросовер Toyota Venza — його індекс склав 87%. Друге місце — у Toyota RAV4 четвертого покоління, а третє — у Toyota Highlander другої генерації.
Найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota:
- Toyota Venza 2014 року.
- Toyota RAV4 2013 року.
- Toyota Highlander 2007 року.
- Toyota 4Runner 2008 року.
- Toyota RAV4 2016 року.
- Toyota Land Cruiser 200 2021 року.
- Toyota Corolla Cross 2022 року.
- Toyota Land Cruiser 100 2000 року
- Toyota RAV4 2018 року.
- Toyota 4Runner 2017 року.
- Toyota Highlander 2018 року.
- Toyota Sequoia 2020 року.
Раніше Фокус повідомляв, що нова Toyota Camry 2024 була випадково розсекречена в рекламному відео.
Також ми писали, що Toyota готує стильний і недорогий купе-кросовер.