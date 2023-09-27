Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota современности (фото)
Эксперты определили 12 самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota. Результаты исследования оказались неожиданными.
Автомобили Toyota традиционно занимают высокие места в рейтингах надежности. Среди наиболее долговечных моделей марки – кроссоверы и внедорожники. На сайте HotCars выбрали самые надежные Toyota повышенной проходимости за последние 25 лет.
Эксперты проанализировали результаты разных рейтингов качества. На основе показателей этих моделей Toyota и сформировали индекс надежности моделей. Результаты оказались весьма неожиданными.
Дело в том, что самыми надежным стали не Toyota Land Cruiser 100 или 200 (хотя они есть в ТОП-10), а кроссовер Toyota Venza – его индекс составил 87%. Второе место – у Toyota RAV4 четвертого поколения, а третье – у Toyota Highlander второй генерации.
Самые надежные кроссоверы и внедорожники Toyota:
- Toyota Venza 2014 года.
- Toyota RAV4 2013 года.
- Toyota Highlander 2007 года.
- Toyota 4Runner 2008 года.
- Toyota RAV4 2016 года.
- Toyota Land Cruiser 200 2021 года.
- Toyota Corolla Cross 2022 года.
- Toyota Land Cruiser 100 2000 года
- Toyota RAV4 2018 года.
- Toyota 4Runner 2017 года.
- Toyota Highlander 2018 года.
- Toyota Sequoia 2020 года.
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