Определены самые надежные авто 2023 года: без сюрпризов не обошлось (фото)

Качество новых автомобилей существенно ухудшилось в последнее время. Больше всего статистику подпортили электромобили.

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Опубликован традиционный ежегодный рейтинг качества новых авто от агентства J.D. Power. Его результаты оказались весьма неожиданными, сообщается на сайте компании.

Методика исследования надежности авто J.D. Power остается неизменной – эксперты опрашивают владельцев новых машин и узнают об их неисправностях. Именно количество поломок на 100 авто является основным критерием рейтинга J.D. Power.

Качество новых авто ухудшилось за последнее время Фото: J.D. Power

Отмечается, что в 2023 году качество новых автомобилей снизилось: средний показатель по отрасли вырос до 192 неисправностей на 100 авто – это худший показатель за последние 37 лет. Для сравнения: в 2022 году он составил 180, а в 2021 – 162.

Руководитель автомобильного подразделения агентства J.D. Power Фрэнк Хэнли отметил, что статистику подпортили электромобили. Внедрение новых технологий идет сложно, поэтому они менее надежные, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Так, показатель Tesla составил 257 поломок на 100 авто, Rivian – 282, Polestar – 313, а Lucid – и вовсе 340.

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К тому же, гораздо чаще стали возникать проблемы с мультимедиа, Android Auto, системой удержания в полосе и другой электроникой. Нередко отмечаются неисправности новомодных выдвижных дверных ручек. По словам Фрэнка Хэнли, индустрия находится на распутье и автопроизводителям необходимо уделить повышенное внимание качеству продукции.

Самый надежный автомобиль 2023 года — Nissan Maxima Фото: Motor Trend

Кроме того, отмечается ухудшение качества у многолетних лидеров – Toyota, Lexus и Porsche. В лидеры неожиданно вырвались Dodge (140 поломок на 100 авто), Ram (141) и Alfa Romeo (143). В их линейке пока отсутствуют электрокары, а у многих моделей отсутствуют самые современные электронные системы.

Традиционно названы и самые надежные авто в разных классах. Наиболее беспроблемным оказался седан Nissan Maxima, а больше всего победителей (по 4) – у Chevrolet и Kia.

Самые надежные автомобили 2023 года по версии J.D. Power:

абсолютный лидер — Nissan Maxima;

малые авто — Kia Rio;

малые премиальные авто — Audi A3;

компактные авто — Kia Forte/Cerato;

компактные премиальные авто — Lexus IS;

среднеразмерные авто — Toyota Camry;

среднеразмерные премиальные авто — Kia Stinger;

полноразмерные авто — Geneis G80;

полноразмерные премиальные авто — BMW 8 Series;

минивэны — Kia Carnival;

компактные спорткары — Mini Cooper;

среднеразмерные спорткары — Chevrolet Camaro;

премиальные спорткары — Chevrolet Corvette;

субкомпактные кроссоверы — Buick Encore;

субкомпактные премиальные кроссоверы — Audi Q3;

компактные кроссоверы — Chevrolet Equinox;

компактные премиальные кроссоверы — Alfa Romeo Stelvio;

среднеразмерные кроссоверы — Nissan Murano;

среднеразмерные премиальные кроссоверы — Lexus GX;

полноразмерные кроссоверы — Toyota 4Runner;

полноразмерные премиальные кроссоверы — Cadillac XT6;

полноразмерные внедорожники — Chevrolet Tahoe;

полноразмерные премиальные внедорожники — Cadillac Escalade;

среднеразмерные пикапы — Ford Ranger и Jeep Gladiator;

полноразмерные пикапы — Ram 1500.

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