Названы самые надежные и самые ненадежные кроссоверы в возрасте до 10 лет (фото)

Эксперты опросили десятки тысяч владельцев кроссоверов с пробегом об их опыте эксплуатации своих авто. Всего выделили 14 моделей с высокой надежностью и 5 автомобилей, которых лучше избегать.

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Британские эксперты назвали самые надежные кроссоверы с пробегом во всех классах в возрасте до десяти лет. Также определили пять моделей, которые ломаются чаще остальных. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy опросили десятки тысяч владельцев подержанных кроссоверов. Водители рассказали, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто и насколько сложным оказался ремонт.

В рейтинге учитывались поломки, которые возникали за последние 24 месяца эксплуатации авто. На основе этих данных каждая модель получила свой рейтинг надежности.

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Самые надежные кроссоверы в возрасте до 10 лет:

14. Volkswagen Tiguan

Ремонт Volkswagen Tiguan занимает немного времени Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 71,7%

Годы выпуска: 2007 — 2016

У 34% владельцев Volkswagen Tiguan случались поломки во время эксплуатации. Тем не менее многие из них удалось устранить быстро и недорого.

13. Hyundai Tucson

У Hyundai Tucson есть проблемы с электроникой Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 73,0%

Годы выпуска: 2015 — 2020

Кроссовер Hyundai Tucson чаще всего страдает из-за поломок, связанных с электроникой. Еще одним слабым местом модели является коробка передач.

12. Nissan Qashqai (дизель)

Nissan Qashqai страдает от проблем с кондиционером Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 74,0%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Nissan Qashqai второго поколения оказался довольно надежным кроссовером, особенно дизельная версия. Самой распространенной проблемой модели является кондиционер.

11. Renault Kadjar

Только у 32% Renault Kadjar случались поломки Фото: Renault

Рейтинг надежности: 74,1%

Годы выпуска: 2015 — наше время

Около 32% владельцев Renault Kadjar сталкивались с поломками во время эксплуатации за последние 24 месяца. Несмотря на это многие поломки удавалось устранить всего за несколько дней.

10. Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan дешевле в ремонте, чем предшественник Фото: Volkswagen

Рейтинг надежности: 74,7%

Годы выпуска: 2016 — наше время

Новое поколение Volkswagen Tiguan оказалось дешевле в ремонте, чем предшественник. Многие поломки были устранены за счет производителя.

9. Nissan Qashqai (бензин)

Nissan Qashqai страдает от проблем с двигателем и электроникой Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 80,8%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Бензиновая версия Nissan Qashqai первого поколения оказалась надежнее дизельной модификации. Слабыми местами модели являются двигатель и электроника.

8. Kia Sportage

У 29% Kia Sportage обнаружены поломки, связанные с электроникой Фото: Kia

Рейтинг надежности: 87,4%

Годы выпуска: 2010 — 2016

Kia Sportage оказался довольно надежным кроссовером. Только у 29% автомобилей были обнаружены поломки, в основном связанные с электроникой, коробкой передач и подвеской.

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7. Audi Q3 (бензин)

Бензиновый Audi Q3 уступает в надежности дизельной версии Фото: Audi

Рейтинг надежности: 88,1%

Годы выпуска: 2011 — 2018

Кроссовер Audi Q3 с бензиновым двигателем оказался не таким надежным, как дизельная версия модели. Тем не менее всего около 28% владельцев модели сообщили о поломках.

6. Audi Q3 (дизель)

Дизельный Audi Q3 более надежный, чем бензиновая версия модели Фото: Audi

Рейтинг надежности: 88,5%

Годы выпуска: 2011 — 2018

Дизельный Audi Q3 редко сталкивается с поломками. Основная проблема состоит в том, что ремонт иногда обходился более чем в 1500 долларов.

5. Hyundai ix35

У Hyundai ix35 чаще всего выходят из строя электроника, кондиционер и коробка передач Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 89,1%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Всего 23% владельцев Hyndai ix35 сообщили о поломках. Чаще всего из строя выходили электроника, кондиционер и коробка передач.

4. Mitsubishi ASX

Слабым местом Mitsubishi ASX оказалась подвеска Фото: Mitsubishi

Рейтинг надежности: 92,3%

Годы выпуска: 2010 — 2021

У кроссовера Mitsubishi ASX есть проблемы с подвеской. Несмотря на это только у 19% автомобилей были обнаружены поломки.

3. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA редко выходит из строя Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 94,1%

Годы выпуска: 2014 — 2020

Mercedes-Benz GLA оказался практичным и надежным кроссовером. Только 18% автомобилей выходили из строя.

2. BMW X1

BMW X1 недорогой в обслуживании и надежный Фото: BMW

Рейтинг надежности: 94,7%

Годы выпуска: 2015 — 2022

Около 21% владельцев BMW X1 сообщили о поломках. Интересно то, что 75% автомобилей были отремонтированы бесплатно.

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1. Kia Sportage

Kia Sportage возглавил рейтинг самых надежных кроссоверов Фото: Kia

Рейтинг надежности: 98,1%

Годы выпуска: 2016 — 2021

Kia Sportage оказался лидером по надежности среди конкурентов. Только 13% автомобилей выходили из строя.

ТОП-5 самых ненадежных кроссоверов в возрасте до 10 лет:

5. BMW X1

Первое поколение BMW X1 оказалось ненадежным Фото: BMW

Рейтинг надежности: 68,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

Первое поколение BMW X1 оказалось не таким надежным как преемник. У 29% владельцев случались поломки, связанные с двигателем и подвеской.

4. Nissan Qashqai (дизель)

У дизельного Nissan Qashqai есть множество проблем с надежностью Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 68,3%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Эксперты рекомендуют не покупать Nissan Qashqai с дизельным двигателем. Около 50% таких автомобилей выходили из строя.

3. Dacia Duster

Dacia Duster часто сталкивается с поломками Фото: Dacia

Рейтинг надежности: 68,2%

Годы выпуска: 2013 — 2018

Dacia Duster пользуется большим спросом в Европе за свою низкую стоимость. Тем не менее надежность модели вызывает сомнения.

2. Nissan Qashqai (бензин)

Почти половина бензиновых Nissan Qashqai выходила из строя Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 64,4%

Годы выпуска: 2014 — 2021

Бензиновая версия Nissan Qashqai часто выходит из строя. У 43% автомобилей случались поломки.

1. Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque оказался самым ненадежным автомобилем в рейтинге Фото: Land Rover

Рейтинг надежности: 56,2%

Годы выпуска: 2011 — 2019

Land Rover Range Rover Evoque оказался одним из самых ненадежных автомобилей британского бренда. У 43% владельцев этой модели происходили поломки, а их ремонт обходился очень дорого.

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