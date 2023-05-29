Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)
В рейтинг вошли 10 гибридных авто и электромобилей, на которые следует обратить внимание. Также эксперты назвали две модели, от которых лучше держаться подальше.
Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды. В рейтинг вошли современные модели в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Гибридные авто и электромобили являются более экономными и экологичными, чем бензиновые и дизельные авто. Тем не менее выбрать такой автомобиль довольно сложно.
Эксперты проанализировали данные о поломках гибридов и электромобилей, чтобы определить самые надежные модели. Еще от двух автомобилей эксперты рекомендуют держаться подальше.
ТОП-10 самых надежных электромобилей и гибридов:
10. Toyota Prius
Годы выпуска: 2009 — 2015
Рейтинг надежности: 88,5%
Один из самых популярных гибридов в мире отличается высоким уровнем надежности. Только у 14% Toyota Prius были обнаружены поломки, связанные с электроникой.
9. Lexus RX
Годы выпуска: 2016 — 2022
Рейтинг надежности: 89,8%
Гибридный Lexus RX четвертого поколения превосходит более старые кроссоверы по части надежности. Единственной проблемой является то, что устранения неисправностей иногда обходятся слишком дорого.
8. Nissan Leaf
Годы выпуска: 2011 — 2018
Рейтинг надежности: 91,1%
Nissan Leaf является не только одной из самых дешевых моделей в сегменте, но и одной из самых надежных. Только 14% владельцев электромобиля сообщили о поломках.
7. Lexus RX
Годы выпуска: 2009 — 2016
Рейтинг надежности: 93,8%
Гибридный кроссовер Lexus RX третьего поколения отличается приятным управлением и богатым оснащением. У 16% автомобилей случались поломки, но все они были исправлены в краткие сроки.
6. Lexus NX
Годы выпуска: 2014 — 2021
Рейтинг надежности: 95,0%
Компактный гибридный кроссовер Lexus NX обладает низким расходом топлива и богатым оснащением. Еще одной сильной стороной модели является надежность — только у 10% автомобилей были обнаружены неисправности.
5. Mitsubishi Outlander PHEV
Годы выпуска: 2014 — 2021
Рейтинг надежности: 96,4%
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander предлагает не только низкий расход топлива, но и высокий уровень надежности. Только у 13% автомобилей случались поломки, связанные с электроникой, кузовом и тормозной системой.Важно
4. Toyota Auris Hybrid
Годы выпуска: 2013 — 2019
Рейтинг надежности: 97,5%
Гибридный Toyota Auris отлично подходит для тех водителей, которым нужен практичный и надежный автомобиль. Эта модель редко выходит из строя, а самыми распространенными поломками являются электроника и подвеска.
3. Lexus IS
Годы выпуска: 2013 — 2021
Рейтинг надежности: 97,7%
Гибридная версия седана Lexus IS стала самой успешной. Эта модификация отличается и высоким уровнем надежности. У таких авто из строя выходила только электроника.
2. Lexus CT
Годы выпуска: 2011 — 2020
Рейтинг надежности: 99,2%
Самая дешевая гибридная модель Lexus оказалась и самой надежной. С поломками сталкивались только 3% владельцев Lexus CT. Все они были связаны с электроникой.
1. Kia Niro Hybrid
Годы выпуска: 2016 — 2022
Рейтинг надежности: 100%
Гибридный Kia Niro может показаться скучным автомобилем, но этот кроссовер оказался очень надежным. Все владельцы модели заявили, что не сталкивались с поломками за последние 2 года.
Самые ненадежные электромобили и гибриды:
2. Tesla Model S
Годы выпуска: 2014 — 2022
Рейтинг надежности: 67,5%
Первые Tesla Model S имеют часты поломки, связанные с кузовом и электроникой. В этом виновато низкое качество сборки электромобиля.Важно
1. Lexus RX
Годы выпуска: 2003 — 2009
Рейтинг надежности: 61,6%
Гибридный кроссовер Lexus RX второго поколения имеет приятное управление и богатое оснащение. Тем не менее эта модель часто выходит из строя. Основными проблемами являются электроника, тормозная система, а также подвеска.
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