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Авто

Названы самые надежные и самые ненадежные электромобили и гибриды (фото)

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Фото: Lexus | Lexus RX оказался очень надежным гибридным кроссовером

В рейтинг вошли 10 гибридных авто и электромобилей, на которые следует обратить внимание. Также эксперты назвали две модели, от которых лучше держаться подальше.

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Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды. В рейтинг вошли современные модели в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибридные авто и электромобили являются более экономными и экологичными, чем бензиновые и дизельные авто. Тем не менее выбрать такой автомобиль довольно сложно.

Эксперты проанализировали данные о поломках гибридов и электромобилей, чтобы определить самые надежные модели. Еще от двух автомобилей эксперты рекомендуют держаться подальше.

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ТОП-10 самых надежных электромобилей и гибридов:

10. Toyota Prius

Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius отличается высоким уровнем надежности
Фото: Toyota

Годы выпуска: 2009 — 2015

Рейтинг надежности: 88,5%

Один из самых популярных гибридов в мире отличается высоким уровнем надежности. Только у 14% Toyota Prius были обнаружены поломки, связанные с электроникой.

9. Lexus RX

Lexus RX Fullscreen
Lexus RX четвертого поколения довольно надежный, но дорогой в обслуживании
Фото: lexus.ua

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 89,8%

Гибридный Lexus RX четвертого поколения превосходит более старые кроссоверы по части надежности. Единственной проблемой является то, что устранения неисправностей иногда обходятся слишком дорого.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf редко сталкивается с серьезными поломками
Фото: Nissan

Годы выпуска: 2011 — 2018

Рейтинг надежности: 91,1%

Nissan Leaf является не только одной из самых дешевых моделей в сегменте, но и одной из самых надежных. Только 14% владельцев электромобиля сообщили о поломках.

7. Lexus RX

Lexus RX Fullscreen
Lexus RX третьего поколения редко выходит из строя
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2009 — 2016

Рейтинг надежности: 93,8%

Гибридный кроссовер Lexus RX третьего поколения отличается приятным управлением и богатым оснащением. У 16% автомобилей случались поломки, но все они были исправлены в краткие сроки.

6. Lexus NX

Lexus NX Fullscreen
У Lexus NX чаще всего выходит из строя электроника
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 95,0%

Компактный гибридный кроссовер Lexus NX обладает низким расходом топлива и богатым оснащением. Еще одной сильной стороной модели является надежность — только у 10% автомобилей были обнаружены неисправности.

5. Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV Fullscreen
Слабыми местами Mitsubishi Outlander PHEV являются электроника и кузов
Фото: Mitsubishi

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 96,4%

Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander предлагает не только низкий расход топлива, но и высокий уровень надежности. Только у 13% автомобилей случались поломки, связанные с электроникой, кузовом и тормозной системой.

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Кроссовер Mitsubishi Outlander отзывают из-за заводского дефекта

4. Toyota Auris Hybrid

Toyota Auris Hybrid Fullscreen
Toyota Auris оказался надежным и практичным автомобилем
Фото: Toyota

Годы выпуска: 2013 — 2019

Рейтинг надежности: 97,5%

Гибридный Toyota Auris отлично подходит для тех водителей, которым нужен практичный и надежный автомобиль. Эта модель редко выходит из строя, а самыми распространенными поломками являются электроника и подвеска.

3. Lexus IS

Lexus IS Fullscreen
Lexus IS редко выходит из строя
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2013 — 2021

Рейтинг надежности: 97,7%

Гибридная версия седана Lexus IS стала самой успешной. Эта модификация отличается и высоким уровнем надежности. У таких авто из строя выходила только электроника.

2. Lexus CT

Lexus CT Fullscreen
Lexus CT редко сталкивается с поломками
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2011 — 2020

Рейтинг надежности: 99,2%

Самая дешевая гибридная модель Lexus оказалась и самой надежной. С поломками сталкивались только 3% владельцев Lexus CT. Все они были связаны с электроникой.

1. Kia Niro Hybrid

Kia Niro Hybrid Fullscreen
Kia Niro Hybrid оказался самым надежным гибридным автомобилем
Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 100%

Гибридный Kia Niro может показаться скучным автомобилем, но этот кроссовер оказался очень надежным. Все владельцы модели заявили, что не сталкивались с поломками за последние 2 года.

Самые ненадежные электромобили и гибриды:

2. Tesla Model S

Tesla Model S Fullscreen
Tesla Model S до обновления был не самым надежным электромобилем
Фото: Tesla

Годы выпуска: 2014 — 2022

Рейтинг надежности: 67,5%

Первые Tesla Model S имеют часты поломки, связанные с кузовом и электроникой. В этом виновато низкое качество сборки электромобиля.

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1. Lexus RX

Lexus RX Fullscreen
Lexus RX второго поколения уступает в надежности своим преемникам
Фото: Lexus

Годы выпуска: 2003 — 2009

Рейтинг надежности: 61,6%

Гибридный кроссовер Lexus RX второго поколения имеет приятное управление и богатое оснащение. Тем не менее эта модель часто выходит из строя. Основными проблемами являются электроника, тормозная система, а также подвеска.

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