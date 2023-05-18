Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото)

Эксперты назвали двух- и трехрядные кроссоверы с высоким уровнем надежности и низким расходом топлива. Также эти модели отличаются высокой практичностью и богатым оснащением.

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Американские эксперты назвали самые надежные и экономные среднеразмерные кроссоверы 2023 года. Все эти модели доступны на рынке США. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

Эксперты провели масштабное исследование, в котором изучили новые среднеразмерные кроссоверы. Они выяснили, какие модели расходуют меньше всего топлива и насколько они надежны.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные автомобили современности (фото)

Рейтинг разделен на две категории — двух- и трехрядные кроссоверы. За надежность и экономность автомобилям присуждается оценка по 100-бальной шкале.

Гибридный Hyundai Santa Fe расходует менее 7 литров топлива на 100 км Фото: Hyundai

Самые надежные и экономные двухрядные кроссоверы 2023 года:

Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 баллов. BMW X5 — 87 баллов. Lexus RX Hybrid — 86 баллов. Lexus RX — 81 балл. Subaru Outback — 80 баллов. Toyota Venza — 80 баллов. Ford Edge — 78 баллов. Honda Passport — 76 баллов. Nissan Murano — 74 балла. Hyundai Santa Fe — 73 балла. Porsche Cayenne — 70 баллов. Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 баллов.

Эксперты отметили высокую практичность Kia Telluride Фото: Kia

Самые надежные и экономные трехрядные кроссоверы 2023 года:

Kia Telluride — 87 баллов. Toyota Highlander Hybrid — 86 баллов. Toyota Highlander — 80 баллов. Hyundai Palisade — 80 баллов. Subaru Ascent — 76 баллов. Kia Sorento Hybrid — 75 баллов. Mazda CX-9 — 74 балла.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые надежные компактные городские автомобили с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.