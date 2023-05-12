Tesla отзовет 1,1 миллиона электромобилей из-за опасного дефекта

Дефект обнаружен на некоторых электрокарах Model S, Model X, Model 3 и Model Y. Все они были изготовлены в Китае или для китайского рынка.

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Власти Китая приказали Tesla отозвать 1,1 миллиона электромобилей из-за проблем с системами ускорения и торможения. Об этом рассказали на сайте The New York Times.

На электромобилях Tesla, которые изготавливаются для китайского рынка, нашли опасный дефект. Расследование выявило, что автомобили часто не сообщают водителям о том, что они слишком долго нажимают на педаль газа. Из-за этого повышается риск возникновения ДТП.

Дефект обнаружен на некоторых электрокарах Model S, Model X, Model 3 произведенных за границей, а также на Model 3 и Model Y китайского производства. Они были выпущены с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года.

В Tesla заявили, что исправят проблемные авто с помощью обновления программного обеспечения. Электрокары смогут получить их по беспроводной сети.

Это уже второй отзыв автомобилей Tesla в Китае за последние месяцы. В марте бренду пришлось отозвать 2649 электрокаров.

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Отзыв автомобилей начнется 29 мая, и Tesla уведомит владельцев по почте или текстовым сообщением. Регулятор Китая не поделился, сколько из отозванных Tesla было импортировано в страну.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе за первый квартал 2023 года.