Tesla відкличе 1,1 мільйонів електромобілів через небезпечний дефект

Дефект виявлено на деяких електрокарах Model S, Model X, Model 3 та Model Y. Усі вони були виготовлені у Китаї або для китайського ринку.

Related video

Влада Китаю наказала Tesla відкликати 1,1 мільйонів електромобілів через проблеми із системами прискорення та гальмування. Про це розповіли на сайті The New York Times.

На електромобілях Tesla, які виготовляються для китайського ринку, виявили небезпечний дефект. Розслідування виявило, що автомобілі часто не повідомляють водіїв про те, що вони надто довго натискають на педаль газу. Через це підвищується ризик виникнення ДТП.

Дефект виявлено на деяких електрокарах Model S, Model X, Model 3, вироблених за кордоном, а також на Model 3 і Model Y китайського виробництва. Вони були випущені із 12 січня 2019 року до 24 квітня 2023 року.

У Tesla заявили, що виправлять проблемні автомобілі за допомогою оновлення програмного забезпечення. Електрокари зможуть отримати їх по бездротовій мережі.

Це вже друге відкликання автомобілів Tesla у Китаї за останні місяці. У березні бренду довелося відкликати 2649 електрокарів.

Важливо

Співробітники Tesla підглядають за своїми клієнтами через камери в електромобілях

Відкликання автомобілів розпочнеться 29 травня, і Tesla повідомить власників поштою або текстовим повідомленням. Регулятор Китаю не поділився скільки з відкликаних Tesla було імпортовано в країну.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі за перший квартал 2023 року.