Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі: статистика продажів

У Європі почали частіше купувати повністю електричні автомобілі. Вони зайняли більше половини всього ринку нових авто за перший квартал 2023 року.

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У Європі в першому кварталі 2023 року помітно збільшилися продажі нових електромобілів. Про це сказано у звіті Jato Dynamics.

За перший квартал 2023 року обсяг повністю електричних моделей у Європі збільшився на 43% до понад 219 тисяч одиниць. Вони склали понад половину від усіх проданих авто.

Загалом у Європі за цей період зареєстрували 3 220 806 нових авто. Це на 17% більше ніж за минулий квартал.

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У європейських країнах зросла кількість повністю електричних моделей. Рейтинг продажів очолив американський електрокросовер Tesla Model Y.

Топ 10 найпопулярніших нових автомобілів у Європі за перший квартал 2023 року:

Tesla Model Y — 71 683 авто. Dacia Sandero — 60 202 авто. Volkswagen T-Roc — 54 960 авто. Peugeot 208 — 53 336 авто. Opel/Vauxhall Corsa — 53 307 авто. Toyota Yaris Cross — 53 050 авто. Abarth/Fiat 500 — 45 598 авто. Dacia Duster — 45 310 авто. Renault Clio — 44 134 авто. Volkswagen Golf — 42 903 авто.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує відновити нульове розмитнення для окремої категорії громадян.