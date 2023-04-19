В Україні хочуть запровадити нульове розмитнення автомобілів для окремої категорії громадян

Податкові пільги хочуть надати людям, чиї транспортні засоби було вкрадено чи знищено внаслідок бойових дій на території України. Для підтвердження потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує відновити нульове розмитнення для тих людей, чиї транспортні засоби були вкрадені або знищені внаслідок бойових дій. Про це йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

Сергій Гривко, народний депутат від фракції "Слуга народу", зареєстрував законопроєкт №9209 "Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України", який пропонує надавати податкові пільги людям, чиї транспортні засоби було вкрадено або знищено в результаті бойові дії на території України.

За пропозицією законопроєкту, Податковий кодекс має бути доповнений новим пунктом, в якому фізичні та юридичні особи, які втратили свої автомобілі в період дії воєнного стану через агресію РФ, мають право на пільгове ввезення автомобілів у кількості, що не перевищує кількість викрадених авто.

Для підтвердження викрадення автомобіля автовласникам потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про викрадення транспортного засобу. Заява має бути подана не пізніше ніж через місяць після припинення бойових дій на відповідній території.

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Для підтвердження знищення транспортного засобу автовласникам потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про пошкодження транспортного засобу. Також потрібен звіт, акт або висновок про оцінку, виконаний оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, який підтверджує, що транспортний засіб викрадено або знищено.

Раніше Фокус повідомив, що у Верховній Раді запропонували дозволити пільгове ввезення транспортних засобів до України для учасників бойових дій.