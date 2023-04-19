В Украине хотят ввести нулевую растаможку автомобилей для отдельной категории граждан

Налоговые льготы хотят предоставить людям, чьи транспортные средства были украдены или уничтожены в результате боевых действий на территории Украины. Для подтверждения нужно будет предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий восстановить нулевую растаможку для тех людей, чьи транспортные средства были украдены или уничтожены в результате боевых действий. Об этом сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Сергей Гривко, народный депутат от фракции "Слуга народа", зарегистрировал законопроект №9209 "О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины", который предлагает предоставлять налоговые льготы людям, чьи транспортные средства были украдены или уничтожены в результате боевых действий на территории Украины.

По предложению законопроекта, Налоговый кодекс должен быть дополнен новым пунктом, в котором физические и юридические лица, лишившиеся своих автомобилей в период действия военного положения из-за агрессии РФ, имеют право на льготный ввоз автомобилей в количестве, не превышающем количество угнанных авто.

Для подтверждения угона автомобиля, автовладельцам нужно будет предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца об угоне транспортного средства. Заявление должно быть подано не позднее чем через месяц после прекращения боевых действий на соответствующей территории.

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Для подтверждения уничтожения транспортного средства, автовладельцам нужно будет предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований в уголовном производстве, начатом на основании заявления владельца о повреждении транспортного средства. Также требуется отчет, акт или вывод об оценке, выполненный оценщиком или экспертом в соответствии с законодательством, который подтверждает, что транспортное средство угнано или уничтожено.

Ранее Фокус сообщил, что в Верховной Раде предложили разрешить льготный ввоз транспортных средств в Украину для участников боевых действий.