В Украине могут ввести льготную растаможку авто для отдельной категории граждан

Льогную растаможку планируют разрешить только для автомобилей, ввезенных в Украину для собственных нужд. В случае нарушения этого условия придется заплатить все необходимые налоги.

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В Верховной Раде предложили разрешить льготный ввоз транспортных средств в Украину для участников боевых действий. Об этом сказано в соответствующем законопроекте.

Для участников боевых действий и военнослужащих в Украине могут быть введены упрощенные условия ввоза автомобилей. Сейчас законопроект рассматривается в комитете.

Инициаторы проекта закона предлагают освободить от уплаты налогов ввоз на территорию Украины одного автомобиля каждым участником боевых действий для собственных нужд. При этом льготы не предусмотрены для гражданских лиц, которые пострадали от боевых действий.

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В случае принятия законопроекта от уплаты налогов за ввоз транспортных средств в Украину освобождаются владельцы статуса УБД, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. Ввезенные автомобили нельзя будет передавать третьим лицам в течение трех лет с момента регистрации. В случае нарушения условий владелец авто будет обязан осуществить необходимые таможенные платежи.

Ранее Фокус писал, что Моторное транспортное страховое бюро Украины изменило процедуру выезда на авто за границу.