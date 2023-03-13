В Украине усложнили процедуру выезда на авто за границу: что изменилось

В Украине пересмотрели правила оформления "Зеленой карты". Для выезда за границу оформлять документ теперь нужно заранее.

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Моторное транспортное страховое бюро Украины изменило процедуру выезда на авто за границу. Теперь "Зеленую карту" стало сложнее получить. Об этом сообщили на портале Hotline Finance.

Изменения предусматривают запрет на онлайн-оформление "Зеленой карты" день в день. Помимо этого на нее теперь отсутствуют скидки.

Купить страховку онлайн для выезда за границу в Украине можно не ранее чем спустя день после оформления полиса. Без соответствующих документов выезд за пределы Украины будет запрещен.

Автомобилистам рекомендуют готовиться к поездке в другие страны заранее. Помимо этого электронную "Зеленую карту" в формате PDF нужно распечатать. Оформить ее можно заранее, но не раньше, чем за 3 месяца до поездки.

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