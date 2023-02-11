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Украина Российско-украинская война

Выезд из Украины чиновников: Кабмин отменил запрет для некоторых категорий госслужащих

Выезд из страны чиновников
Фото: ГПСУ | Кабмин расширил список категорий госслужащих, которые могут выезжать из страны

Новое постановление правительства предусматривает, что покидать Украину смогут женщины и мужчины с ребенком до 18 лет для его сопровождения или посещения за рубежом.

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Кабинет министров расширил категории женщин и мужчин среди государственных служащих, которые могут выезжать за границу. Об этом сказано в постановлении правительства от 10 февраля.

Таким образом выезжать из Украины в период военного положения могут женщины с ребенком до 18 лет, которого они намерены посетить за границей или сопровождать для выезда, и статус:

  • усыновителя;
  • опекуна;
  • одного из приемных родителей;
  • одного из родителей-воспитателей.

Для выезда мужчин за пределы страны нужно иметь статус:

  • отца-одиночки;
  • одинокого усыновителя, попечителя или опекуна;
  • приемного родителя;
  • отца-воспитателя.

При этом мужчина не должен быть в браке и самостоятельно воспитывать ребенка без участия матери.

Какие документы нужны для выезда?

В Государственной пограничной службе уточняют, что для выезда из страны нужны:

  1. Заграничный паспорт;
  2. свидетельство о рождении ребенка;
  3. документы, которые подтверждают пребывание ребенка за границей;
  4. мужчины дополнительно должны иметь документы, которые подтверждают статус отца-одиночки, воспитания и удержание ребенка самостоятельно.

Напомним, 4 февраля Кабмин в новом постановлении внес изменения в список документов, которые предъявлять для выезда за границу в военное время. Теперь мужчинам призывного возраста необходимо будет предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее, что личные данные соответствуют поставленному диагнозу.

26 января Фокус разбирался, кому и почему из украинских государственных деятелей теперь нельзя выезжать за границу. Согласно постановлению СНБО, в этот перечень входят: члены правительства, замминистры, представители ОП, нардепы и другие госслужащие.