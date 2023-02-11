Выезд из Украины чиновников: Кабмин отменил запрет для некоторых категорий госслужащих

Новое постановление правительства предусматривает, что покидать Украину смогут женщины и мужчины с ребенком до 18 лет для его сопровождения или посещения за рубежом.

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Кабинет министров расширил категории женщин и мужчин среди государственных служащих, которые могут выезжать за границу. Об этом сказано в постановлении правительства от 10 февраля.

Таким образом выезжать из Украины в период военного положения могут женщины с ребенком до 18 лет, которого они намерены посетить за границей или сопровождать для выезда, и статус:

усыновителя;

опекуна;

одного из приемных родителей;

одного из родителей-воспитателей.

Для выезда мужчин за пределы страны нужно иметь статус:

отца-одиночки;

одинокого усыновителя, попечителя или опекуна;

приемного родителя;

отца-воспитателя.

При этом мужчина не должен быть в браке и самостоятельно воспитывать ребенка без участия матери.

Какие документы нужны для выезда?

В Государственной пограничной службе уточняют, что для выезда из страны нужны:

Заграничный паспорт; свидетельство о рождении ребенка; документы, которые подтверждают пребывание ребенка за границей; мужчины дополнительно должны иметь документы, которые подтверждают статус отца-одиночки, воспитания и удержание ребенка самостоятельно.

Напомним, 4 февраля Кабмин в новом постановлении внес изменения в список документов, которые предъявлять для выезда за границу в военное время. Теперь мужчинам призывного возраста необходимо будет предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее, что личные данные соответствуют поставленному диагнозу.

26 января Фокус разбирался, кому и почему из украинских государственных деятелей теперь нельзя выезжать за границу. Согласно постановлению СНБО, в этот перечень входят: члены правительства, замминистры, представители ОП, нардепы и другие госслужащие.