Выезд из Украины чиновников: Кабмин отменил запрет для некоторых категорий госслужащих
Новое постановление правительства предусматривает, что покидать Украину смогут женщины и мужчины с ребенком до 18 лет для его сопровождения или посещения за рубежом.
Кабинет министров расширил категории женщин и мужчин среди государственных служащих, которые могут выезжать за границу. Об этом сказано в постановлении правительства от 10 февраля.
Таким образом выезжать из Украины в период военного положения могут женщины с ребенком до 18 лет, которого они намерены посетить за границей или сопровождать для выезда, и статус:
- усыновителя;
- опекуна;
- одного из приемных родителей;
- одного из родителей-воспитателей.
Для выезда мужчин за пределы страны нужно иметь статус:
- отца-одиночки;
- одинокого усыновителя, попечителя или опекуна;
- приемного родителя;
- отца-воспитателя.
При этом мужчина не должен быть в браке и самостоятельно воспитывать ребенка без участия матери.
Какие документы нужны для выезда?
В Государственной пограничной службе уточняют, что для выезда из страны нужны:
- Заграничный паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, которые подтверждают пребывание ребенка за границей;
- мужчины дополнительно должны иметь документы, которые подтверждают статус отца-одиночки, воспитания и удержание ребенка самостоятельно.
Напомним, 4 февраля Кабмин в новом постановлении внес изменения в список документов, которые предъявлять для выезда за границу в военное время. Теперь мужчинам призывного возраста необходимо будет предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее, что личные данные соответствуют поставленному диагнозу.
26 января Фокус разбирался, кому и почему из украинских государственных деятелей теперь нельзя выезжать за границу. Согласно постановлению СНБО, в этот перечень входят: члены правительства, замминистры, представители ОП, нардепы и другие госслужащие.