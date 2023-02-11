Виїзд з України чиновників: Кабмін скасував заборону для деяких категорій держслужбовців
Нова постанова уряду передбачає, що залишати Україну зможуть жінки та чоловіки з дитиною до 18 років для її супроводження або відвідування за кордоном.
Кабінет міністрів розширив категорії жінок та чоловіків серед державних службовців, які можуть виїжджати за кордон. Про це йдеться у постанові уряду від 10 лютого.
Таким чином виїжджати з України в період воєнного стану можуть жінки з дитиною до 18 років, яку вони мають намір відвідати за кордоном або супроводжувати для виїзду, та статус:
- усиновлювача;
- опікуна;
- одного із прийомних батьків;
- одного з батьків-вихователів.
Для виїзду чоловіків за межі країни потрібно мати статус:
- батька-одиначки;
- самотнього усиновлювача, піклувальника чи опікуна;
- прийомного батька;
- батька-вихователя.
При цьому чоловік не повинен бути у шлюбі та самостійно виховувати дитину без участі матері.
Які документи необхідні для виїзду?
У Державній прикордонній службі уточнюють, що для виїзду з країни потрібні:
- Закордонний паспорт;
- свідоцтво про народження дитини;
- документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном;
- чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус батька-одинака, виховання та утримання дитини самостійно.
Нагадаємо, 4 лютого Кабмін у новій постанові вніс зміни до списку документів, які пред'являтимуть для виїзду за кордон у воєнний час. Тепер чоловікам призовного віку необхідно буде надати додаткове свідчення, що підтверджує, що особисті дані відповідають поставленому діагнозу.
26 січня Фокус розбирався, кому і чому з українських державних діячів тепер не можна виїжджати за кордон. Згідно з постановою РНБО, до цього переліку входять: урядовці, заступники міністрів, представники ОП, нардепи та інші держслужбовці.