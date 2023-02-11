Виїзд з України чиновників: Кабмін скасував заборону для деяких категорій держслужбовців

Нова постанова уряду передбачає, що залишати Україну зможуть жінки та чоловіки з дитиною до 18 років для її супроводження або відвідування за кордоном.

Related video

Кабінет міністрів розширив категорії жінок та чоловіків серед державних службовців, які можуть виїжджати за кордон. Про це йдеться у постанові уряду від 10 лютого.

Таким чином виїжджати з України в період воєнного стану можуть жінки з дитиною до 18 років, яку вони мають намір відвідати за кордоном або супроводжувати для виїзду, та статус:

усиновлювача;

опікуна;

одного із прийомних батьків;

одного з батьків-вихователів.

Для виїзду чоловіків за межі країни потрібно мати статус:

батька-одиначки;

самотнього усиновлювача, піклувальника чи опікуна;

прийомного батька;

батька-вихователя.

При цьому чоловік не повинен бути у шлюбі та самостійно виховувати дитину без участі матері.

Які документи необхідні для виїзду?

У Державній прикордонній службі уточнюють, що для виїзду з країни потрібні:

Закордонний паспорт; свідоцтво про народження дитини; документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном; чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус батька-одинака, виховання та утримання дитини самостійно.

Нагадаємо, 4 лютого Кабмін у новій постанові вніс зміни до списку документів, які пред'являтимуть для виїзду за кордон у воєнний час. Тепер чоловікам призовного віку необхідно буде надати додаткове свідчення, що підтверджує, що особисті дані відповідають поставленому діагнозу.

26 січня Фокус розбирався, кому і чому з українських державних діячів тепер не можна виїжджати за кордон. Згідно з постановою РНБО, до цього переліку входять: урядовці, заступники міністрів, представники ОП, нардепи та інші держслужбовці.