В Україні змінився список документів для виїзду за кордон: що відомо

На пункті прикордонного контролю знадобиться додаткове свідоцтво, що підтверджує, що особисті дані відповідають поставленому діагнозу.

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В Україні внесли зміни до списку документів, які необхідно пред'являти для виїзду за кордон у воєнний час. Про те, що знадобиться більше довідок, повідомляється у новій ухвалі, опублікованій пресслужбою Кабінету міністрів.

У списку необхідних документів для виїзду за кордон чоловіків призовного віку наразі немає довідки про інвалідність, виданої лише за висновком медико-соціальної експертизи. Співробітникам служби прикордонного контролю знадобиться надати додатковий документ, що підтверджує відповідність особистих даних діагнозу.

Для громадян з інвалідністю така норма з'явилася в листопаді минулого року, але зміни у списку необхідних документів з'явилися через те, що у довідці не було персональних даних, які б дозволяли встановити особу.

Громадяни України, які мають інвалідність, можуть безперешкодно перетнути кордон навіть в умовах воєнного стану. Потрібно пред'явити один із документів:

посвідчення, що підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення чи документ про призначення соцдопомоги;

довідку про отримання пільг громадянина з інвалідністю без права на отримання пенсії чи виплат відповідно до форми, затвердженої Міністерством соціальної політики.

До речі, громадяни з інвалідністю 1 групи та діти з інвалідністю мають право на першочергове проходження передбачених законодавством видів контролю на пропускних пунктах через державний кордон.

Нагадаємо, юрист розповів, чи можуть вручати повістки за кордоном. Українські дипломатичні відомства на час воєнного стану повинні допомагати повертати громадян України за кордон, однак такий механізм досі не визначений.

Раніше Фокус повідомляв про новий порядок військового обліку. Постанова Кабміну передбачає, що повістку можна отримати навіть на вулиці. Вручати їх можуть директори шкіл, ректори, поліцейські, а також чиновники та роботодавці.