В Украине изменился список документов для выезда за рубеж: что известно

На пункте пограничного контроля понадобится предъявить дополнительное свидетельство, подтверждающее, что личные данные соответствуют поставленному диагнозу.

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В Украине внесли изменения в список документов, которые необходимо предъявлять для выезда за границу в военное время. О том, что понадобится больше справок, сообщается в новом постановлении, опубликованном пресс-службой Кабинета министров.

В списке необходимых документов для выезда на границу мужчин призывного возраста теперь нет справки об инвалидности, выданной только по заключению медико-социальной экспертизы. Сотрудникам службы пограничного контроля понадобится предъявить дополнительный документ, подтверждающий соответствие личных данных диагнозу.

Для граждан с инвалидностью такая норма появилась в ноябре прошлого года, но изменения в списке необходимых документов появились по причине того, что в справке не содержалось персональных данных, которые бы позволяли установить личность.

Граждане Украины, имеющие инвалидность, могут беспрепятственно пересечь границу даже в условиях военного положения. Понадобится предъявить один из документов:

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение или документ о назначении соцпомощи;

справка о получении льгот гражданина с инвалидностью без права на получение пенсии или выплат, в соответствии с формой, утвержденной Министерством социальной политики.

К слову, граждане с инвалидностью 1 группы и дети с инвалидностью имеют право на первоочередное прохождение предусмотренных законодательством видов контроля на пропускных пунктах через государственную границу.

Напомним, юрист рассказал, могут ли вручать повестки за границей. Украинские дипломатические ведомства на время военного положения должны помогать возвращать граждан Украины за рубеж, однако такой механизм все еще не определен.

Ранее Фокус сообщал о новом порядке воинского учета. Постановление Кабмина предусматривает, что повестку можно получить даже на улице. Вручать их могут директора школ, ректоры, полицейские, а также чиновники и работодатели.