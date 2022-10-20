У Зеленского оценили перспективы снятия запрета на выезд мужчин из Украины (видео)

Военнообязанные граждане должны находиться дома, поскольку, как утверждает Алексей Арестович, в стране могут провести домобилизацию.

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Руководство Украины не рассматривает возможность снятия запрета для мужчин на выезд из Украины. Об этом в эфире программы "Фейгин Live" заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, несмотря на непопулярность запрета на выезд для мужчин, власти не планируют разрешать специалистам покидать территорию страны во время военного положения.

Алексей Арестович в этом контексте предупредил, что в Украине могут усилить мобилизацию при условии, если Россия призовет в ряды ВС РФ около миллиона человек и перебросит на передовую хотя бы половину от этого количества.

"У нас по-тихоньку идет мобилизация. Каждый день тысяча людей, так или иначе, приходят в военкоматы. У нас может возникнуть потребность интенсификации мобилизации и призыва несколько десятков тысяч людей. Это сценарий, это стратегическое планирование государства. Где брать этих людей, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги для семьи… а когда встанет вопрос о существовании Украины, где искать людей?", — задался вопросом Арестович в эфире программы.

Советник ОП надеется, что Министерству обороны не придется проводить дополнительную мобилизацию на фоне увеличения личного состава ВС РФ. В связи с тем, что на кону стоит вопрос о существовании нашей страны, руководство не будет снимать запрет для мужчин на выезд из Украины.

"Все дружненько, несмотря на непопулярность этого решения (запрет на выезд из страны — ред.), сидим и никуда не едем. Все сидим. Министры, советники… никуда не едут. Каждый работает на своем месте", — резюмировал Арестович в эфире "Фейгин Live".

На видео — с 37:34.

[ + – ] В Украине не планируют снимать запрет на выезд мужчин из Украины, - Алексей Арестович

Стоит отметить, что в конце сентября мужчинам-студентам запретили выезжать из Украины. Подобные ограничения были введены в связи с тем, что в Украине массово подделывали документы о прохождении учебы за границей, пытаясь избежать всеобщей мобилизации.

Также сообщалось, что Кабинет министров изменил правила выезда мужчин за границу и расширил категории граждан, которым разрешено пересекать государственную границу во время военного положения.