В Украине изменили правила выезда мужчин за границу: кому разрешили уехать

Госпогранслужба позволила покидать страну во время военного положения тем, кто сопровождает детей-инвалидов. Подлежащие призыву в армию обязаны вернуться раньше сопровождаемых лиц.

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В Украине изменились правила выезда мужчин призывного возраста. Новые рекомендации представила украинская Госпогранслужба.

Изменения касаются порядка пропуска через границу лиц, имеющих проблемы со здоровьем и сопровождающих их. Теперь за границу могут выезжать:

мужчины, сопровождающие детей с инвалидностью,

мужчины, которые едут за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе,

мужчины, сопровождающие детей с определенным перечнем заболеваний. Дети при этом должны находиться на консульском учете.

Новые правки Кабинет Министров Украины утвердил еще 10 сентября 2022 года постановлением №1044, но они вступили в силу спустя 17 дней.

"Сопровождающим гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уже не ограничивают количество пересечений границы на выезд из Украины – ранее это разрешалось всего 1 раз при военном положении", — объяснили пограничники.

Мужчины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться в Украину не позднее лиц, которых они сопровождали.

Напомним, что пограничники с 14 сентября запретили выезжать из Украины мужчинам, которые поступили на учебу в иностранные университеты и институты. Военное руководство приняло это решение из-за из-за значительного количества поддельных документов.

При военном положении украинские мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет не могут выехать страны. Командировки и поездки по личным делам за границу запрещены.

Власти продумывали идею разрешения выезда военнообязанных мужчин из Украины путем командировок. Для этого разработали инициативу залога в 200 тысяч гривен и установили другие жесткие требования.

Фокус ранее писал, как 29-летний сын бывшего народного депутата Андрея Портнова выехал из Украины 23 марта под предлогом волонтерства и по сей день не вернулся.