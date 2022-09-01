Программа "єВідрядження" не для всех. Кто из военнообязанных не сможет выехать за границу

С начала осени для военнообязанных в Украине открывается возможность выезда за границу на одну неделю. Однако пока воспользоваться возможностью получиться лишь у некоторых "счастливчиков"

С 1 сентября 2022 года военнообязанные мужчины смогут официально выезжать из Украины в командировку. Оформить заявку можно через новый сервис "єВідрядження" в приложении "Дія". Однако возможность отправить сотрудников в рабочую поездку открыта только для тех работодателей, которые соответствуют жестким критериям. Их перечень Фокус анализирует в своем обзоре "Поездка на 200 тысяч. Как мужчины могут выехать из Украины за рубеж".

"К сожалению, критерии [проекта "єВідрядження"] достаточно жесткие. Учитывая существенный спад предпринимательства, большое количество утраченных рабочих мест, общее уменьшение заработных плат по сравнению с мирным временем, выполнение установленных критериев будет, скорее, исключением из правил. Это будет по силам иностранным компаниям и ведущим украинским предприятиям, которые не затронули боевые действия", — делится своим видением в комментарии Фокусу Герман Таслицкий, компаний Delta International Services.

По мнению Яны Михайлюк, адвоката, советника юридической компании TOTUM LF, для представителей малого бизнеса препятствием в организации зарубежных командировок могут стать следующие требования:

количество работников не менее 10

размер средней зарплаты на предприятии не менее 20 тыс. грн

наличие залога 200 тыс. грн

Учитывая эти критерии Фокус составил ориентировочный список тех, для кого выезд за границу останется закрытым:

самозанятые представители творческих и других профессий

предприниматели без оформленного по трудовой книжке персонала или с количеством работников менее 10

сотрудники IT-компаний, оформленные как ФЛП на едином налоге

команды сооснователей стартапов без наемного персонала

коллектив предприятий, где официально выплачивают минималку, а остальное в конверте

малый и средний бизнес, который в условиях войны остался без свободных оборотных средств

персонал крупных компаний, где из-за большого количества низкоквалифицированных работников, средняя зарплата не дотягивает до 20 тыс. грн и др.

Воспользоваться новым сервисом, вероятно, сможет довольно небольшой перечень лиц:

сотрудники ведущих компаний с иностранным капиталом и "белой" бухгалтерией

персонал управляющих компаний крупных холдингов и т.п.

Вполне возможно, что "счастливчики", соответствующие жестким критериям, смогут пользоваться опцией "єВідрядження" не только для командировок.

"Исходя из имеющейся информации об услуге "єВідрядження", для получения права на выезд не нужно подавать никаких подтверждающих документов о цели поездки, ее плане, рабочей необходимости, а сама поездка никак не отслеживается", — комментирует Оксана Дурова, адвокат АО Legal Strategу. Поэтому, по мнению собеседницы Фокуса, не исключена потенциальная возможность использования такой услуги не только для рабочих поездок за границу, а отпуска, туризма, посещения родных, вынужденных покинуть Украину из-за войны и т.п.

Напомним, ранее Фокус писал, что злоумышленники, которые наладили незаконные схемы пересечения границы военнообязанными мужчинами берут за свои услуги от 1 до 10 тыс. долларов. Одна из наиболее популярных работающих схем — оформление разрешения для водителя, что доставляет гуманитарный груз из-за границы, стоимость разрешения для водителя на три месяца составляет 3 тыс. долларов, а оформляется документ в Министерстве инфраструктуры. Для сравнения, залог для официально выезжающих в командировку составляет 200 тыс. грн. (около $5 тыс.). Недавно Фокус уточнял, что в случае нарушения сроков возврата или невозврата командировочного залог изымается в пользу госбюджета.