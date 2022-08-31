Пора в путь: названы условия выезда за рубеж военнообязанных мужчин

Возможность зарубежных командировок для мужчин призывного возраста откроется 1 сентября. Цена вопроса — залог в 200 тысяч грн.

С 1 сентября 2022 года деловые поездки за границу снова станут доступными для военнообязанных граждан Украины, сообщает Фокус в своем обзоре "Поездка на 200 тысяч. Как мужчины могут выехать из Украины за рубеж".

Оксана Дурова, адвокат АО Legal Strategу уточняет, что в соцсетях Минцифры, Минэкономики и портала "Дія" новость о внедрении новой услуги "єВідрядження" сообщили еще 19 августа. Однако само постановление, совместно разработанное Минэкономики и Минцифры, которое вводит такую ​​услугу, по состоянию на 31 августа не было опубликовано ни на сайте Кабмина, ни на сайте Верховной Рады. Соответственно, содержание нововведения опрошенные Фокусом эксперты анализируют исключительно на основе новостей в открытых источниках.

Как отмечает Оксана Дурова, возможность воспользоваться сервисом "єВідрядження" не ограничена родом деятельности компании или ФЛП. То есть, командировки станут доступными для военнообязанных сотрудников компаний из сферы IT, агропромышленности, фармацевтики, строительства, пищевой промышленности, юридического бизнеса и т.д.

Оформить заявку на командировку можно будет через новый сервис "єВідрядження" в приложении "Дія". Однако, чтобы получить разрешение на выезд для официально трудоустроенного сотрудника, работодатель должен соответствовать ряду критериев:

налоговая отчетность подается своевременно

задолженность по уплате ЕСВ отсутствует

средняя зарплата в пределах юридического лица или ФЛП составляет не менее 20 тыс. грн

количество застрахованных за последний месяц отчетного квартала составляет не менее 10 человек

есть средства для внесения на счет в Ощадбанке залога в сумме 200 тыс. грн.

При этом, Оксана Дурова отмечает, что без официальной публикации нормативных документов остаются невыясненными следующие моменты:

сроки рассмотрения поданных через портал "Дія" заявок на получение услуги

порядок проверки налоговой и финансовой отчетности

порядок подачи таких заявок

функционал веб-портала

необходимость документального подтверждения соответствия приведенным критериям и др.

Согласно условиям проекта, одновременно за границу может уехать до 10% работников предприятия, но не более 10 человек. Максимальный разрешенный срок командировки составляет всего семь дней.

"Сдерживающим инструментом для недопущения нарушений сроков возврата в Украину инициаторы услуги видят залог (гарантированный платеж) в размере 200 тыс. грн, который предварительно (до выезда за границу) нужно внести на соответствующий банковский счет, — комментирует Оксана Дурова. — В случае нарушения сроков возврата работника сумма залога взимается в пользу госбюджета, а компания или ФЛП утрачивает возможность повторно воспользоваться такой услугой, а полученные разрешения отменяются".

Ранее Фокус писал, что официально пересекать границу Украины могут только те мужчины, которые освобождены от мобилизации. В другой публикации Фокус уточнил, как выехать за границу учащимся украинских и зарубежных вузов.

Также Фокус сообщал, что организаторы незаконных схем переправки военнообязанных мужчин за границу оценивают свои услуги от 1 до 10 тыс. долларов.