От тысячи долларов и выше: сколько платят за возможность покинуть Украину во время войны

Действующий в Украине в период военного положения суровый запрет на выезд мужчин призывного возраста породил ряд серых схем пересечения границы

Правила военного положения, на которые ссылается Госпогранслужба, гласят о полном запрете на выезд из Украины военнообязанных мужчин. Однако некоторым все же удается пересечь границу, несмотря на указанный запрет. В новой статье "Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения" Фокус называет следующие распространенные уловки:

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снятие с воинского учета по состоянию здоровья

оформление на обучение в иностранном вузе с одновременным получением отсрочки на время обучения

покупка удостоверения волонтера

Уклонение от армии, благодаря вымышленным диагнозам, процветает со времен СССР. А сейчас, в военное время, цена вопроса измеряется в тысячах долларов. Так, например, Львовская областная прокуратура сообщает о разоблачении гражданки РФ, которая пообещала военнообязанному гражданину Украины обеспечить выезд за границу, снабдив его документами о непригодности к военной службе.

Источники Фокуса также подтверждают, что теперь новым веянием стало построение налаженной схемы покупки статуса волонтера. Например, мужчина, решивший выехать к жене с детьми на несколько недель, за $1,5 тыс. оформился волонтером. Сначала он уехал в Польшу, оставил там авто и улетел на самолете к семье. На обратном пути в Украину он на своем авто действительно доставил некий волонтерский груз. Другие источники называют Фокусу еще большие суммы, которые просят за оформление военнообязанного в качестве волонтера.

В среднем от 1 до 10 тыс. долларов просят организаторы схем по переправке военнообязанных мужчин за границу

Однако подобная деятельность не остается незамеченной для правоохранителей. В частности, в Голосеевской окружной прокуратуре города Киева сообщили о подозрении 50-летнему киевлянину по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Подозреваемый предлагал "клиентам" изготовить справку о занятии волонтерской деятельностью с внесением в базу данных, которая дает право на пересечение границы за $10 тыс.

Важно

Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения

Тем временем, во Львовской областной прокуратуре разоблачили троих граждан, которые за $6 тыс. обеспечивали военнообязанным мужчинам внесение записи в информационную базу данных "Шлях", что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.

Напомним, работодатели в Украине могут оформить бронь на сотрудников, что дает отсрочку от мобилизации на шесть месяцев. Общие вопросы бронирования урегулированы постановлением КМУ от 03.03.22 года № 194, а детализированный порядок бронирования работников в отдельных отраслях экономики определяется профильными министерствами.