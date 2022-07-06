Від тисячі доларів і вище: скільки платять за можливість залишити Україну під час війни

Сувора заборона на виїзд чоловіків призовного віку, що діє в Україні в період воєнного стану, породила низку сірих схем перетину кордону.

Правила воєнного стану, на які посилається Держприкордонслужба, свідчать про повну заборону на виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків. Однак деяким все ж таки вдається перетнути кордон, попри зазначену заборону. У новій статті "Виїхати з довідкою. Хто і як може залишити Україну в період воєнного стану" Фокус називає такі поширені хитрощі:

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купівля посвідчення волонтера

Ухилення від армії завдяки вигаданим діагнозам процвітає з часів СРСР. А зараз, у воєнний час, ціна питання вимірюється в тисячах доларів. Так, наприклад, Львівська обласна прокуратура повідомляє про викриття громадянки РФ, яка пообіцяла військовозобов'язаному громадянину України забезпечити виїзд за кордон, забезпечивши його документами про непридатність до військової служби.

Джерела Фокусу також підтверджують, що тепер новим віянням стала побудова налагодженої схеми купівлі статусу волонтера. Наприклад, чоловік, котрий вирішив виїхати до дружини з дітьми на кілька тижнів, за $1,5 тис. оформився волонтером. Спочатку він виїхав до Польщі, залишив там авто та відлетів літаком до родини. По дорозі назад в Україну він на своєму авто дійсно доставив якийсь волонтерський вантаж. Інші джерела називають Фокусу ще великі суми, які просять за оформлення військовозобов'язаного як волонтера.

У середньому від 1 до 10 тис. доларів просять організатори схем переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Проте така діяльність не залишається непоміченою для правоохоронців. Зокрема, у Голосіївській окружній прокуратурі міста Києва повідомили про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваний пропонував "клієнтам" виготовити довідку про зайняття волонтерською діяльністю із внесенням до бази даних, яка дає право на перетин кордону за $10 тис.

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Виїхати – з довідкою. Хто і як може залишити Україну в період воєнного стану

Тим часом у Львівській обласній прокуратурі викрили трьох громадян, які за $6 тис. забезпечували військовозобов'язаним чоловікам внесення запису до інформаційної бази даних "Шлях", що дає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Нагадаємо, роботодавці в Україні можуть оформити броню на співробітників, що дає відстрочку від мобілізації на шість місяців. Загальні питання бронювання врегульовані постановою КМУ від 03.03.22 року №194, а деталізований порядок бронювання працівників в окремих галузях економіки визначається профільними міністерствами.