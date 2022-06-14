Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом

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У ситуації, що склалася в нашій державі, кожен повинен захищати свою Батьківщину — робити те, що він вміє найкраще. Не всі можуть взяти зброю до рук, частина громадян повинна забезпечити надійний тил. Для цього розробили спеціальний порядок бронювання працівників підприємств, установ та організацій, які є стратегічно необхідними.

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Порядок бронювання працівників на період мобілізації змінювали після запровадження воєнного стану. На сьогодні загальні питання бронювання врегульовані постановою КМУ від 03.03.22 року № 194, а деталізований порядок бронювання працівників в окремих галузях економіки визначається профільними міністерствами. Хоча багато питань вирішуються у ручному режимі.

Хто в Україні має право бронювати працівників

Насамперед бронюванню підлягають працівники органів державної влади й інших держорганів, а також держпідприємств, які задовольняють потреби ЗСУ й інших військових формувань.

Право на бронювання співробітників є також у деяких комерційних підприємств — якщо в них є контракти на постачання ЗСУ й інших військових формувань України, контракти на постачання продуктів і медикаментів населенню, а також якщо йдеться про підприємства-проміжні ланки щодо забезпечення таких контрактів (зв'язок має бути підтверджено документально).

Компанія має документально підтвердити свою роботу на користь української армії — у такому разі вона може бронювати співробітників.

Наприклад, якщо виробник тушконки продає товар не ЗСУ, а оптовим торговим фірмам або волонтерам, які постачають товар ЗСУ або іншим військовим формуванням, — він також має право на бронювання працівників, але мають бути договори про постачання.

Яких робітників можна бронювати від мобілізації

Зараз часто в ручному режимі ухвалюють рішення про категорії працівників, яких можна бронювати. За загальним правилом вирішення питання про бронювання ухвалюють на підставі реальної стратегічної необхідності діяльності підприємства та безпосередньої функції працівника на цьому підприємстві. Так, часто ситуацію оцінюють суб'єктивно і немає однозначної відповіді, у яких випадках рішення буде позитивним.

На сьогодні пріоритетні напрямки — агросфера та логістика, найчастіше бронюють тих, хто бере участь у посівній і водіїв.

Порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств

Є загальний порядок бронювання та особливості в окремих галузях. Зокрема, згідно з постановою КМУ від 03.03.22 року № 194, пропозиції щодо бронювання подають виключно органи державної влади й інші держоргани. Ці пропозиції слід узгодити з Міноборони України. Після погодження пропозиції подають до Мінекономіки.

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Мінекономіки узагальнює пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, протягом одного робочого дня ухвалює рішення і надсилає його копію Міноборони та держорганам. Міноборони інформує центри комплектування і соцпідтримки (раніше це були військкомати) про заброньованих військовозобов'язаних.

Той орган, який подав пропозиції, надсилає інформацію про ухвалене рішення підприємству, яке звернулось з пропозиціями про бронювання. Мінекономіки вказує термін дії відстрочки — він не може перевищувати шість місяців.

У Мінекономіки планують перевести процедуру бронювання в онлайн-режим. Для цього розробляють програмне забезпечення, через яке можна буде подавати заявки, підписуючи їх електронним цифровим підписом. Погодження з Міноборони та Мінекономіки відбуватиметься в електронному вигляді через спеціальну програму.

[ + – ] Міноборони інформує центри комплектування і соцпідтримки про заброньованих військовозобов'язаних Фото: Фокус

Але, наприклад, в агросфері Мінагрополітики вже деталізувало порядок бронювання. Подати пропозицію можна тільки в електронному вигляді, для цього на пошту Мінагрополітики потрібно надіслати листа з обґрунтуванням необхідності бронювання, пропозиції з бронювання за підписом керівника компанії, пропозицію щодо бронювання у форматі EXL.

Мінагрополітики погоджує пропозиції з Міноборони та передає інформацію до Мінекономіки, яке ухвалює рішення про бронювання.

На початку травня цього року Мінагрополітики надало уточнення щодо порядку бронювання. Тепер до пропозицій щодо бронювання обов'язково потрібно додавати договори, що підтверджують виконання підприємством мобілізаційних завдань.

Щоб підтвердити поставки для ЗСУ й інших військових формувань, постачання населенню потрібно назвати дату та номер рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування про мобілізаційні замовлення, а також дату та номер укладеного договору тощо. Також потрібно надати копії листів обласних військових адміністрацій і Київської міської військової адміністрації щодо підтвердження бронювання.

Для водіїв є окремий порядок бронювання. Щодо них рішення ухвалює Мінінфраструктури або обласні військові адміністрації.

Кого не можна забронювати

Міноборони визначило перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, представників яких не можна забронювати. Про це йдеться у листі Міноборони від 11.03.2022 р. № 220/1469. Це значна частина ракетних спеціальностей, а також танкові спеціальності, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, частина інженерних і радіотехнічних спеціальностей. Усього 99 спеціальностей рядового, сержантського та старшинського складу й офіцерського складу.

Тому перед поданням пропозицій щодо бронювання варто перевіряти належність працівника до спеціальностей зі списку.

Не підлягають бронюванню військовозобов'язані, які мають відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, а також призовники й особи, які не перебувають на військовому обліку.

Основні рекомендації щодо успішного бронювання працівників

Щоб успішно забронювати працівника, потрібно чітко дотримуватися певного порядку та форми. Потрібно надати всю інформацію, згідно з формою Кабміну, зокрема, про військове звання, військово-облікову спеціальність, назвати територіальний центр комплектації і соціальної підтримки за місцем знаходження підприємства й обліку військовозобов'язаного.

До обґрунтування варто додати документи, що підтверджують виконання мобілізаційних завдань щодо забезпечення потреб ЗСУ, продовольчих потреб населення тощо. Це можуть бути договори виконання замовлень, рішення органів державної влади тощо.

Подавати пропозиції потрібно через уповноважений орган — військові адміністрації чи Мінагрополітики залежно від галузі, а не безпосередньо до Мінекономіки.

Також варто обов'язково перевірити належність працівників до військово-облікових спеціальностей, які не можна забронювати.