Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону

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В сложившейся в нашем государстве ситуации каждый должен защищать свою Родину — делать то, что он умеет лучше всего. Не все могут взять оружие в руки, часть граждан должна обеспечить надежный тыл. Для этого разработали специальный порядок бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, которые стратегически необходимы.

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Порядок бронирования работников на период мобилизации меняли после введения военного положения.Сегодня общие вопросы бронирования урегулированы постановлением КМУ от 03.03.22 года № 194, а детализированный порядок бронирования работников в отдельных отраслях экономики определяется профильными министерствами. Хотя многие вопросы решаются в ручном режиме.

Кто в Украине вправе бронировать работников

В первую очередь, бронированию подлежат работники органов государственной власти и других госорганов, а также госпредприятий, которые удовлетворяют потребности ВСУ и других военных формирований.

Право на бронирование сотрудников есть также у некоторых коммерческих предприятий — если у них есть контракты на поставки ВСУ и другим военным формированиям Украины, контракты на поставку продуктов и медикаментов населению, и если речь идет о предприятиях-промежуточных звеньях по обеспечению таких контрактов (связь должна быть подтверждена документально).

Компания должна документами подтвердить свою работу в интересах украинской армии — в таком случае она может бронировать сотрудников.

Например, если производитель тушенки продает товар не ВСУ, а оптовым торговым фирмам или волонтерам, которые поставляют товар ВСУ или другим военным формированием, — у него также есть право на бронирование работников, но должны быть договоры о поставках.

Каких работников можно бронировать от мобилизации

Сейчас часто в ручном режиме принимают решение о категориях работников, которых можно бронировать. По общему правилу решение вопроса о бронировании принимают на основании реальной стратегической необходимости деятельности предприятия и непосредственной функции работника на этом предприятии. Так, часто ситуацию оценивают субъективно и нет однозначного ответа, в каких случаях решение будет положительным.

На сегодня приоритетные направления — агросфера и логистика, чаще всего бронируют тех, кто принимает участие в посевной, а также водителей.

Порядок бронирования военнообязанных сотрудников предприятий

Есть общий порядок бронирования и особенности в отдельных отраслях. В частности, согласно Постановлению КМУ от 03.03.22 года № 194, предложения по бронированию представляют исключительно органы государственной власти и другие госорганы. Эти предложения нужно согласовать с Минобороны Украины. После согласования предложения подают в Минэкономики.

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Минэкономики обобщает предложения по бронированию военнообязанных, в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Минобороны и госорганам. Минобороны информирует центры комплектования и соцподдержки (раньше это были военкоматы) о забронированных военнообязанных.

Тот орган, который подал предложения, направляет информацию о принятом решении предприятию, которое обратилось с предложениями о бронировании. Минэкономики указывает срок действия отсрочки — он не может превышать шесть месяцев.

В Минэкономики планируют перевести процедуру бронирования в онлайн-режим. Для этого разрабатывают программное обеспечение, через которое можно будет подавать заявки, подписывая их электронной цифровой подписью. Согласование с Минобороны и Минэкономики будет происходить в электронном виде через специальную программу.

[ + – ] Минобороны информирует центры комплектования и соцподдержки о забронированных военнообязанных. Фото: Фокус

Но, например, в агросфере Минагрополитики уже детализировало порядок бронирования. Подать предложение можно только в электронном виде, для этого на почту Минагрополитики нужно отправить письмо с обоснованием необходимости бронирования, предложения по бронированию с подписью руководителя компании, предложение по бронированию в формате EXL.

Минагрополитики согласует предложения с Минобороны и передает информацию в Минэкономики, которое принимает решение о бронировании.

В начале мая этого года Минагрополитики предоставило уточнение насчет порядка бронирования.Теперь к предложениям по бронированию обязательно нужно прилагать договоры, которые подтверждают выполнение предприятием мобилизационных задач.

Чтобы подтвердить поставки для ВСУ и других военных формирований, снабжение населения нужно назвать дату и номер решение органа исполнительной власти и местного самоуправления о мобилизационных заказах, а также дату и номер заключенного договора и т.д. Также нужно предоставить копии писем областных военных администраций и Киевской городской военной администрации о подтверждении бронирования.

Для водителей есть отдельный порядок бронирования. Насчет них решение принимает Мининфраструктуры или областные военные администрации.

Кого нельзя забронировать

Минобороны определило перечень дефицитных военно-учетных специальностей, представителей которых нельзя забронировать. Об этом говорится в письме Минобороны от 11.03.2022 г. № 220/1469. Это значительная часть ракетных специальностей, а также танковые специальности, специальности боевых машин и бронетранспортеров, часть инженерных и радиотехнических специальностей. Всего 99 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава и офицерского состав.

Поэтому перед подачей предложений по бронированию стоит проверять принадлежность работника к специальностям из списка.

Не подлежат бронированию военнообязанные, у которых есть отсрочка от призыва на военную службу на период мобилизации, а также призывники и лица, которые не состоят на военном учете.

Основные рекомендации по успешному бронированию работников

Чтобы успешно забронировать работника, нужно четко соблюдать определенный порядок и форму. Нужно предоставить всю информацию, согласно форме Кабмина, в частности, о воинском звании, военно-учетной специальности, назвать территориальный центр комплектации и социальной поддержки по месту нахождения предприятия и учета военнообязанного.

К обоснованию нужно приложить документы, которые подтверждают выполнение мобилизационных задач по обеспечению потребностей ВСУ, продовольственных нужд населения и т.д. Это могут быть договоры на выполнение заказов, решения органов гос власти и прочее.

Подавать предложения нужно через уполномоченный орган — военные администрации или Минагрополитики, в зависимости от отрасли, а не непосредственно в Минэкономики.

Также стоит обязательно проверить принадлежность работников к военно-учетным специальностям, которые нельзя забронировать.