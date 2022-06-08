Кого призовут в армию: в ВСУ объяснили особенности новой волны мобилизации

Украинской армии прежде всего нужны специалисты дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы. Тем, кто не имеет такого опыта, сначала нужно будет пройти курс обучения.

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Во время призыва по мобилизации предпочтение в первую очередь отдают мотивированным, с высокими морально-деловыми качествами и соответствующей подготовкой украинцам. Об этом пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила изданию "РБК-Украина", дав ответы на наиболее распространенные вопросы.

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Кого отправляют в боевые части?

В боевые части направляют только тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности. Украинцев с таким опытом могут сразу отправить в воинские части. Не служивших в армии сначала направляют в учебные центры для подготовки по необходимым специальностям. Они учатся в специализированных центрах, на полигонах, офицеры запаса проходят курсы переподготовки и повышения квалификации при ВВУЗ.

Где могут вручать повестки?

Должностные лица территориальных центров комплектации и социальной поддержки могут вручать повестки по месту жительства, по месту работы, а также на блокпостах, на улице и в других общественных местах. В повестке указывают дату и время прибытия в территориальный центр для прохождения медосмотра. Повестки вручают только после установления личности человека.

[ + – ] Вручение повестки в военкомат иногда используют в качестве наказания, например, за нарушение ПДД

Что означает получение повестки?

Получение повестки не означает обязательную мобилизацию. В военкомат в первую очередь вызывают для проверки учетных данных и прохождения медосмотра для определения пригодности к военной службе.

Какое наказание предусмотрено, если проигнорировать повестку?

Если не явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, можно получить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).

Полиция имеет право задерживать военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, и доставлять их в территориальные центры комплектования. Ст. 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Кто не подлежит призыву во время мобилизации?

Перечень категорий граждан, не подлежащих призыву, довольно широк. К ним относятся:

лица, забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

лица с инвалидностью или признанные военно-врачебной комиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. После этого срока они должны пройти медкомиссию;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

граждане, у которых супруги имеют инвалидность, один из родителей или родителей супруги (супруга) имеют инвалидность I или II группы;

народные депутаты Украины.

Как сообщалось, 22 мая Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца до 23 августа. По словам нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, Верховная Рада отменит военное положение в Украине, если ВСУ смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.

Напомним, недавно стало известно, что во Львовской области могут призвать в армию еще 70 тыс. военнообязанных. В целом за три месяца полномасштабного вторжения России в Украину в области призвали около 40 тыс. человек.