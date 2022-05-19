У Зеленского объяснили, зачем продлевают военное положение сразу на 3 месяца

По словам нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, Верховная Рада отменит военное положение в Украине, если ВСУ смогут деоккупировать украинские территории до конца лета.

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Военное положение в Украине хотят продлить сразу на 3 месяца, поскольку времени для контрнаступления украинской армии нужно больше, чем для обороны. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Парламентарий напомнил, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ Верховная Рада дважды продлевала военное положнеие в Украине.

На сегодняшний день, по словам Вениславского, оккупанты сосредоточились на возведении фортификационных сооружений на неподконтрольных Киеву территорий, и контрнаступление является более сложной военной операцией, чем оборона.

"Должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем. Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца", — объяснил представитель президента в Конституционном суде.

Федор Вениславский также заверил, что Верховная Рада отменит военное положение в Украине при условии, если подразделения Вооруженных сил смогут в течение этого периода освободить все оккупированные территории.

Напомним, 18 мая в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский внес законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до конца лета 2022 года.

Также сообщалось, что в Офисе президента не исключают ослабление норм военного положения в Украине. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, власти обсуждают отмену запрета на выезд за границу для отдельных категорий мужчин.