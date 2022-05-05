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Военный Фокус Российско-украинская война

"Экономику тоже нужно запускать": в Украине обсуждается отмена запрета на выезд за границу, — Арестович

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Алексей Арестович, за границу,
Фото: stopcor.org | Алексей Арестович

По словам чиновника, военкоматы допускают много ошибок по части набора военнослужащих. Бывали и случаи, когда подразделения тероборони бросили в бой практически без подготовки.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что продолжается дискуссия относительно возможности выезда за рубеж для отдельных категорий мужчин хотя бы на некоторый срок. Об этом Арестович сообщил в эфире телемарафона.

Чиновник попытался ответить на вопрос, о том, почему не разрешается выезжать за границу мужчинам, при мобилизованном резерве 100%. Для изменения правил пересечения границы понадобится менять законодательство и дополнительное решение Верховной Рады Украины.

"Это большой вопрос, сейчас обсуждается разрешение для отдельных категорий граждан, хотя бы на краткое время, тем, кому это требуется. Те же волонтеры выезжают с обязательством вернуться. Это также нужно бизнесменам и ученым, есть категории", — сказал он, пояснив, что подобные решения крайне нелегко утверждать в военное время, т.к. любая ошибка может обернуться упреками.

Арестович о снятии ограничений на выезд за границу для мужчин — с 01:09:44.

"Это очень сложно и нравственно, и организационно, и законодательно, — пояснил он. — Однако дискуссия продолжается каждый день и становится более напряженной. Ведь экономику тоже нужно запускать, она должна работать".

"Лично я сторонник дифференцированного подхода к вопросу о мобилизации. Далеко не тайна, что бывают случаи, когда даже эпилептиков берут в армию <…> При этом бывает, что люди с восьмилетним боевым опытом не могут попасть на фронт. Это эксцессы на местах", — объяснил он.

Арестович также рассказал, что при его личном участии удавалось вернуть домой граждан с серьезными проблемами со здоровьем, которые не позволяют проходить службу даже в военное время.

"Есть случаи, с которыми сейчас разбираемся, когда подразделения ТрО бросили в бой практически без подготовки. Важно понимать, где была насущная военная необходимость, а где командиры решили: ну, а че, у нас же война… войска, ну и пусть едут на войну. Это неприемлемая ситуация. Мы разбираемся, кто и как это разрешил. Многих ребят уже отвели на вторую линию, где они смогли отдохнуть, прийти в себя, доукомплектовывают. Как говорил Черчилль, война — это каталог грубых ошибок. Несмотря на единение нации, ошибок очень-очень много, будет еще больше. А на войне ошибки — это всегда чьи-то жизни".

Ранее Фокус сообщал, что весеннего призыва в украинскую армию не будет. В Генштабе это объяснили тем, что в стране идет всеобщая мобилизация — и вакантные должности в ВСУ пополняются из числа военнообязанных и резервистов.