"Экономику тоже нужно запускать": в Украине обсуждается отмена запрета на выезд за границу, — Арестович

По словам чиновника, военкоматы допускают много ошибок по части набора военнослужащих. Бывали и случаи, когда подразделения тероборони бросили в бой практически без подготовки.

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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что продолжается дискуссия относительно возможности выезда за рубеж для отдельных категорий мужчин хотя бы на некоторый срок. Об этом Арестович сообщил в эфире телемарафона.

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Чиновник попытался ответить на вопрос, о том, почему не разрешается выезжать за границу мужчинам, при мобилизованном резерве 100%. Для изменения правил пересечения границы понадобится менять законодательство и дополнительное решение Верховной Рады Украины.

"Это большой вопрос, сейчас обсуждается разрешение для отдельных категорий граждан, хотя бы на краткое время, тем, кому это требуется. Те же волонтеры выезжают с обязательством вернуться. Это также нужно бизнесменам и ученым, есть категории", — сказал он, пояснив, что подобные решения крайне нелегко утверждать в военное время, т.к. любая ошибка может обернуться упреками.

[ + – ] Арестович о снятии ограничений на выезд за границу для мужчин — с 01:09:44.

"Это очень сложно и нравственно, и организационно, и законодательно, — пояснил он. — Однако дискуссия продолжается каждый день и становится более напряженной. Ведь экономику тоже нужно запускать, она должна работать".

"Лично я сторонник дифференцированного подхода к вопросу о мобилизации. Далеко не тайна, что бывают случаи, когда даже эпилептиков берут в армию <…> При этом бывает, что люди с восьмилетним боевым опытом не могут попасть на фронт. Это эксцессы на местах", — объяснил он.

Арестович также рассказал, что при его личном участии удавалось вернуть домой граждан с серьезными проблемами со здоровьем, которые не позволяют проходить службу даже в военное время.

"Есть случаи, с которыми сейчас разбираемся, когда подразделения ТрО бросили в бой практически без подготовки. Важно понимать, где была насущная военная необходимость, а где командиры решили: ну, а че, у нас же война… войска, ну и пусть едут на войну. Это неприемлемая ситуация. Мы разбираемся, кто и как это разрешил. Многих ребят уже отвели на вторую линию, где они смогли отдохнуть, прийти в себя, доукомплектовывают. Как говорил Черчилль, война — это каталог грубых ошибок. Несмотря на единение нации, ошибок очень-очень много, будет еще больше. А на войне ошибки — это всегда чьи-то жизни".

Ранее Фокус сообщал, что весеннего призыва в украинскую армию не будет. В Генштабе это объяснили тем, что в стране идет всеобщая мобилизация — и вакантные должности в ВСУ пополняются из числа военнообязанных и резервистов.