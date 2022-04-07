Весеннего призыва в украинскую армию не будет, — Генштаб ВСУ

Такое решение объясняется тем, что в Украине объявлена ​всеобщая мобилизация: вакантные должности в ВСУ комплектуются военнообязанными и резервистами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в 2022 году проведение весеннего призывы на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не предвидится. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такое решение объясняется тем, что в стране объявлена ​всеобщая мобилизация. Для обеспечения обороноспособности государства в связи с военной агрессией со стороны РФ президент Украины 24 февраля подписал соответствующий указ.

По этой причине необходимости в проведении очередного призыва на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет. Во время всеобщей мобилизации, вакантные должности в ВСУ и других военных формированиях комплектуются военнообязанными и резервистами.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы Пентагона, военная помощь от США поступает в Украину быстрее, чем это можно представить. Ллойд Остин объяснил, что помощь Украине прибывает по прошествии всего лишь нескольких дней после официального разрешения властей США.