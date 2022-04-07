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Военный Фокус Российско-украинская война

Весеннего призыва в украинскую армию не будет, — Генштаб ВСУ

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всеобщая мобилизация, всу,
Фото: Facebook | Президент Украины 24 февраля подписал закон о всеобщей мобилизации.

Такое решение объясняется тем, что в Украине объявлена ​всеобщая мобилизация: вакантные должности в ВСУ комплектуются военнообязанными и резервистами.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в 2022 году проведение весеннего призывы на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не предвидится. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Такое решение объясняется тем, что в стране объявлена ​всеобщая мобилизация. Для обеспечения обороноспособности государства в связи с военной агрессией со стороны РФ президент Украины 24 февраля подписал соответствующий указ.

По этой причине необходимости в проведении очередного призыва на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет. Во время всеобщей мобилизации, вакантные должности в ВСУ и других военных формированиях комплектуются военнообязанными и резервистами.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы Пентагона, военная помощь от США поступает в Украину быстрее, чем это можно представить. Ллойд Остин объяснил, что помощь Украине прибывает по прошествии всего лишь нескольких дней после официального разрешения властей США.