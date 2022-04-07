Весняного призову до української армії не буде, — Генштаб ЗСУ

Таке рішення пояснюється тим, що в Україні оголошено загальну мобілізацію: вакантні посади у ЗСУ комплектуються військовозобов'язаними та резервістами.

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Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що у 2022 році проведення весняного призову на строкову військову службу до ЗСУ й інші військові формування не передбачається. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Таке рішення пояснюється тим, що в країні оголошено загальну мобілізацію. Для забезпечення обороноздатності держави у зв’язку з військовою агресією з боку РФ президент України 24 лютого підписав відповідний указ.

З цієї причини необхідності проведення чергового призову на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає. Під час загальної мобілізації, вакантні посади у ЗСУ та інших військових формуваннях комплектуються військовозобов'язаними та резервістами.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами глави Пентагону, військова допомога від США надходить в Україну швидше, ніж це можна уявити. Ллойд Остін пояснив, що допомога Україні прибуває через кілька днів після офіційного дозволу влади США.