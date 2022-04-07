Військова допомога від США надходить в Україну швидше, ніж можна уявити, — голова Пентагону

За словами Ллойда Остіна, допомога Україні прибуває за кілька днів від моменту офіційного дозволу влади Сполучених Штатів.

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Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів про терміни постачання зброї США для українських військових. Про це повідомляє CNN.

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Глава Пентагону зазначив, що американці передають українцям зброю "набагато швидше, ніж більшість людей можуть собі уявити". Ллойд Остін зазначив, що допомога в Україну прибуває протягом кількох днів з моменту офіційного дозволу владою США.

Відповідаючи на запитання сенатського комітету зі Збройних сил США під час слухань за бюджетним запитом, Остін зазначив, що його відомство намагається максимально оперативно забезпечити виконання домовленостей з Україною.

"З моменту надання дозволу, через чотири або п'ять днів, ми бачимо, що починають проявлятися реальні можливості", — заявив Ллойд Остін.

Він також зазначив, що Міністерство оборони США використало 900 мільйонів доларів із виділених 3 мільярдів на допомогу Україні. Керівник відомства також зазначив, що США постачає Україні ті засоби оборони, які потрібні країні для ефективного захисту проти військової агресії РФ.

"Ви бачили, що ми надаємо величезну кількість протитанкових та зенітних засобів, а також засобів зв'язку та БПЛА. І ми також прагнемо допомогти їм у багато чому іншому", — сказав глава Пентагону.

Раніше Фокус розповідав, що на думку глави Офісу Президента України Андрія Єрмака, битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії проти України. Голова ОП зазначив, що українські військові показали успіхи в битвах за Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, але їх чекає ще один важливий бій.