Битва за Донбас визначить результат війни України з Росією, – Єрмак

Глава ОП зазначив, що українські військові показали успіхи в битвах за Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, але їх чекає ще один важливий бій.

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Боротьба Збройних Сил України за Донбас визначить результат війни з Росією. Таку думку висловив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні. Ми вже вистояли в битві за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", — наголосив Єрмак.

Колишній глава МВС України Арсен Аваков вважає, що на Донбасі відбудеться "приблизно те, що було під Києвом".

"Буде нагнітання масою, буде нагнітання технікою, буде нагнітання бомбардуваннями та атаками. Те, що зараз відбувається в районі Ізюмського та Борівського напряму (Харківської області), те, що зараз відбувається навколо Миколаєва та Херсона, — це головне", — схарактеризував він ситуацію.

Опір окупантам з боку ЗСУ, за оцінками ексміністра, наростатиме.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодився з Єрмаком і думає, що війна на Донбасі буде важкою та нагадає Другу світову війну. На фронті будуть великі оперативні маневри з тисячами танків, літаків та бронетехніки, впевнений міністр.

Експерти аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні кажуть, що наступним переломним моментом у війні в Україні буде наступ російських сил з Ізюма на Слов'янськ.

Контроль над містом є стратегічною метою всього конфлікту. Якщо окупанти захоплять Слов'янськ, вони відріжуть сили ЗСУ на Донеччині, попереджають фахівці.

Українська влада радить жителям Донецької та Луганської областей якнайшвидше покинути будинки. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що в разі ескалації окупанти стрілятимуть по мирних жителях і катастрофу практично неможливо зупинити.

У Донецькій області 7 квітня розпочалася масова евакуація. Люди їдуть із Краматорська, Слов'янська та Покровська на захід України.

Дослідники Conflict Intelligance Team 4 квітня помітили перекидання військ з Київської області та резервів у бік Донецької та Луганської областей. Техніку ЗС РФ могли відправити на південь через Куп'янськ та Ізюм у напрямку Слов'янська.