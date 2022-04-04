Ешелони російської бронетехніки прямують з Києва на Донбас, — дослідники CIT (відео)

Склади з танками та БМД-2 прямують на станції поблизу українських кордонів. Звідти їх, найімовірніше, перекидатимуть у Ізюм через Куп'янськ.

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Армія РФ перекидає війська з Київської області та резерви у бік Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють дослідники Conflict Intelligance Team.

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Авторам вдалося отримати підтвердження заявам української влади, розвідок країн заходу, а також військових аналітиків про те, що ЗС РФ перекидає свої сили на Донбас. Частина військ перекидається через територію Білорусі.

2 квітня було знято ешелон із БМД-2. Він прямував на станцію Новий Оскол у Білгородській області, що знаходиться недалеко від кордонів із Харковом. У складі ешелону може бути техніка зі складу десантних частин та з'єднань, що воювали на території Київської області:

76-ї десантно-штурмової дивізії

98-ї повітряно-десантної дивізії

31-ї десантно-штурмової бригади

Також неподалік станції Валуйки слідує ешелон з Т-72Б3, який вирушив з Єльні. Там дислокується 59-й танковий полк із 144-ї мотострілецької дивізії. До вторгнення там також була техніка 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Через несправності, вони могли не взяти участь у вторгненні з 24 лютого.

Найімовірніше, техніка ЗС РФ вирушить на південь через Куп'янськ та Ізюм у напрямку Слов'янська.

"Перекидання як виведених, так і, можливо, раніше не задіяних машин означає, що російське командування налаштоване серйозно, і що найближчими днями битва за Донбас тільки розгорятиметься", — резюмували в Conflict Intelligence Team.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ готуються до наступу Слов'янськ та Сєверодонецьк. Водночас важкі бої ведуться у Маріуполі. За даними британської розвідки, місто може стати головною метою ЗС РФ.