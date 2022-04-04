Війська РФ готуються до наступу на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, — Генштаб

Ворог активно проводить розвідку в населених пунктах, близьких до Ізюма. ЗС РФ намагаються відновити міст через Сіверський Донець у районі міста.

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Збройні сили РФ готуються до наступу на сході України, розгортаючи елементи оперативного будівництва наступального угруповання, а також нарощує систему управління. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 12:00.

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Командування російських військ проводить перегрупування, намагаючись поліпшити тактичне становище окремих напрямах. Проводиться активна розвідка в районі Барвінкового, де ворог намагається відновити міст через Сіверський Донець у районі Ізюма.

Поряд із н.п. Бражківка силами однієї танкової ротної тактичної групи ЗС РФ провели розвідку боєм, але після успішної оборони відійшли.

У Генштабі відзначають високу ймовірність авіаційних і ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові. Триває підготовка до наступу на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Нині війська РФ кинули основні зусилля на Рубіжне та Попасну. Тривають запеклі бої за Маріуполь. По місту завдали 8 авіаударів. Захисники міста продовжують боронитися.

Ворожі кораблі в акваторіях Азовського та Чорного морів мають складності через шторм до 4 балів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відновили контроль над кордоном Сумської області з РФ. Ворожих військ на півночі країни немає.

Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом варто чекати великих боїв за Україну.