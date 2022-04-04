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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ відновили контроль над кордоном Сумської області, — Генштаб (мапа)

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звільнення сумщини
Фото: АрміяInform

Російський військ за напрямом Київ, Чернігів і Суми не спостерігається.

Збройні сили України повернули контроль за кордоном Сумської області з РФ. Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на дані Генштабу.

"Державний контроль України у Сумській області під контролем ЗСУ", — написав Братчук.

Станом на 4 квітня карта бойових дій виглядає так:

бої за україну
Карта боїв за Україну

На півночі України у напрямку Київ, Чернігів і Суми ворожих сил немає. У Генштабі чекають на тяжкі бої на сході України.

де відбуваються бої
Карта боїв станом на 00:00 4 квітня

Нагадаємо, 2 квітня радник ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів по всій Україні.

За даними британської розвідки, найімовірнішою метою для російської армії є Маріуполь, який з 1 березня у повному оточенні обороняє місто.