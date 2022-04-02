"Звільнили 30 населених пунктів". Арестович відзвітував про ситуацію на фронті

Але радник ОП нагадав, що ЗС РФ вводять нові підрозділи з Курської області, що, втім, не є "безпосередньою загрозою ні Києву, ні Сумам, ні Чернігову".

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На брифінгу 2 квітня радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, як зараз справи в "гарячих точках" України.

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Радник розповів, що на Київщині сталося кілька сутичок з армією супротивника на північному сході та північному заході. І під час звільнення села Дмитрівка два українські танки знищили колону російських військ із десяти танків. Арестович назвав це "героїчним епізодом". І зазначив, що всього було звільнено 30 населених пунктів. А також було захоплено багато ворожої техніки, яку кинули російські військові.

Але у відповідь на успіхи ЗСУ на Київському напрямку фронту ЗС РФ вводять нові підрозділи з Курської області, щоб "хоч якось утримати свої війська від поразки та врятувати їх від повного знищення". Але це підкріплення не несе "безпосередньої загрози ні Києву, ні Сумам, ні Чернігову", — наголосив Арестович.

[ + – ] Брифінг Олексія Арестовича

"Вони підсилюють там свої війська, щоб ми їх не знищили остаточно, коли вони відходять у бік кордону. Але по одній із таких колон, які зайшли сьогодні вночі, було завдано дуже потужного удару, – і там утворилася така собі Чорнобаївка", – розповів Арестович.

Утім, у справжній Чорнобаївці, назва якої вже стала номінальною, за словами радника, "відбулися 13-та та 14-та серії", коли було знищено батальйон ЗС РФ і батарею САУ.

На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть "маленькі, але наступальні дії. Противник тримає оборону", — зазначив Арестович.

"Головною інтригою" радник глави ОП назвав схід країни, де окупанти продовжують спроби оточити угруповання сил ООС від захопленого Ізюму на південь і від захопленої Волновахи на північ. Арестович уточнив, що військово-політичне керівництво знає про ситуацію, що склалася, і докладає відповідних зусиль для того, щоб "відбити" цю загрозу. "Фронт тримається", — зазначив Арестович, сказавши, що атаки ворога були відбиті.

Арестович закликав "позбутися ілюзій" і спрогнозував важкі бої за південь, за Маріуполь, і за схід України, але, за його словами, він не думає, що після цих боїв у "Росії залишаться якісь резерви для активних наступальних дій".

"Вірю у ЗСУ, вірю перемогу. Я думаю, що ми відвоюємо і Маріуполь, і схід, і південь. Але легко там не буде", – додав він.

Радник Офісу президента також підбив підсумок щодо загальних втрат противника з 24 лютого 2022 року по 2 квітня, процитувавши офіційні дані Генерального штабу ЗСУ. Втрати особового складу – приблизно 17 800 осіб; танків — 631 одиниць; бойових броньованих машин – 1 776; літаків – 143 одиниці. "Це сім авіаційних полків", — уточнив Арестович; вертольотів – 134. "Шість авіаційних полків. Повітряна армія", — заявив радник і зазначив, що "кількість втрат противника уточнюється. Підрахунок ускладнений воєнними діями".

[ + – ] Дані Генштабу ЗСУ щодо втрат ЗС РФ Фото: Скриншот

Закінчив Арестович свій виступ тим, що закликав людей на вільній території та тій, що звільнена, а тим більше у центральних районах країни, повертатися до нормального життя, наскільки це можливо. Він повідомив, що нормалізація життя сприяє і душевному спокою і відновленню економіки. І нагадав, що можна подати заявку на поновлення знищеного житлового фонду.