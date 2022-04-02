"Освободили 30 населенных пунктов". Арестович отчитался о ситуации на фронте

Но советник ОП напомнил, что ВС РФ вводят новые подразделения из Курской области, что, впрочем, не является "непосредственной угрозой ни Киеву, ни Сумам, ни Чернигову".

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На брифинге 2 апреля советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, как сейчас обстоят дела в "горячих точках" Украины.

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Советник рассказал, что в Киевской области произошло несколько столкновений с армией противника на северо-востоке и северо-западе. И при освобождении села Дмитриевка два украинских танка уничтожили колонну российских войск из десяти танков. Арестович назвал это "героическим эпизодом". И отметил, что всего было освобождено 30 населенных пунктов. А также было захвачено много вражеской техники, которая была брошена российскими военными.

Но в ответ на успехи ВСУ на Киевском направлении фронта ВС РФ вводят новые подразделения из Курской области, чтобы "хоть как-то удержать свои войска от поражения и спасти их от полного уничтожения". Но это подкрепление не несет "непосредственной угрозы ни Киеву, ни Сумам, ни Чернигову", — подчеркнул Арестович.

[ + – ] Брифинг Алексея Арестовича

"Они усиливают там свои войска, чтобы мы их не уничтожили окончательно, когда они отходят в сторону границы. Но по одной из таких колонн, которые зашли сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар, – и там образовалась такая себе Чернобаевка", – рассказал Арестович.

Впрочем, в настоящей Чернобаевке, название которой уже стало нарицательным, по словам советника, "произошли 13-я и 14-я серии", когда были уничтожены батальон ВС РФ и батарея САУ.

На Херсонском направлении ВСУ ведут "маленькие, но наступательные действия. Противник держит оборону", — отметил Арестович.

"Главной интригой" советник главы ОП назвал восток страны, где оккупанты продолжают попытки окружить группировку сил ООС от захваченного Изюма на юг и также от захваченной Волновахи на север. Арестович уточнил, что военно-политическое руководство знает о сложившейся ситуации и прилагает соответствующие усилия для того, чтобы "отбить" эту угрозу. "Фронт держится", — отметил Арестович, сказав, что атаки врага были отбиты.

Арестович призвал "избавиться от иллюзий" и спрогнозировал тяжелые бои за юг, за Мариуполь, и за восток Украины, но по его словам, он не думает, что после этих боев у "России останутся какие-то резервы для активных наступательных действий".

"Верю в ВСУ, верю победу. Я думаю, что мы отвоюем и Мариуполь, и восток, и юг. Но легко там не будет", – добавил он.

Советник Офиса президента также подвел итог по общим потерям противника с 24 февраля 2022 года по 2 апреля, процитировав официальные данные Генерального штаба ВСУ. Потери личного состава – около 17 800 человек; танков – 631 единиц; боевых бронированных машин – 1776; самолетов – 143 единицы. "Это семь авиационных полков", — уточнил Арестович; вертолетов – 134. "Шесть авиационных полков. Воздушная армия", — заявил советник и отметил, что "количество потерь противника уточняется. Подсчет усложнен военными действиями".

[ + – ] Данные Генштаба ВСУ по потерям ВС РФ Фото: Скриншот

Закончил Аретович свое выступление тем, что призвал людей на свободной территории и той, которая освобождена, а тем более в центральных районах страны, возвращаться к нормальной жизни, насколько это возможно. Он сообщил, что нормализация жизни способствует и душевному спокойствию и восстановлению экономики. И напомнил, что можно подать заявку на восстановление уничтоженного жилого фонда.