Маріуполь, імовірно, є ключовою метою армії РФ, — британська розвідка

За даними відомства, українські військові ведуть тяжкі бої з російськими військами, продовжуючи контролювати центральні райони міста.

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У Маріуполі продовжуються важкі битви між українською армією та російськими військами. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії.

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Фортеця Маріуполь: оточення, хоробрість захисників, як виживали містяни

Російські війська намагаються захопити Маріуполь. Місто продовжує бути метою інтенсивних, невибіркових ударів. Проте українські військові утримують ворога, зберігаючи під своїм контролем центральні райони населеного пункту.

"Маріуполь майже точно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор із Росії в окупований Крим", — наголошують у відомстві.

Також у звіті вказується, що ЗС РФ продовжують передислокувати свої війська для фокусування атак на Донбасі. У цей регіон командування країни-агресора перекинуло найманців із ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, полк "Азов" захопив у полон трьох військових: двоє з ОРДЛО й одного з РФ. Усі вони були спрямовані на штурм Маріуполя.

За словами командира полку "Азов", Маріуполь атакує 14-тисячне військо. Воїнам доводиться економити їжу та воду. Приазовське місто перебуває в повному оточенні з 1 березня.