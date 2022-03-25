Фортеця Маріуполь: оточення, хоробрість захисників, як виживали містяни

Українські військові з 1 березня перебувають у повному оточенні військ РФ. Попри це бійці ліквідовують генералів та спецвійська ЗС РФ, техніку та піхоту ворога. Найбільше від бойових дій страждають мирні жителі, які стають жертвами бомбардувань.

Бої за Маріуполь тривають уже 30-й день, зокрема 25 днів місто перебуває в повному оточенні російських військ. Фокус зібрав інформацію про те, де зараз тривають бої, що контролює українська армія, а також історії людей, яким вдалося вибратися з обложеного міста.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Бої за Маріуполь: як місто опинилося в оточенні

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну країні-агресорові вдалося прорватися через адмінкордон із Кримом. За всіма планами ЗСУ мали підірвати мости, що з'єднують півострів із материковою частиною України, проте цього не сталося. Внаслідок цього російські війська швидко просувалися в південному напрямку. Генічеськ здався без бою. В напрямку на Маріуполь захопили Приморськ і Бердянськ. Із зони ООС ворог зміг просунутися через Широкине.

Авіація та артилерія РФ за кілька днів практично зрівняла із землею кілька селищ біля Маріуполя: Гнутове, Сартана, Талаківка.

Єдиним містом, яке дозволяло захисникам приазовського міста не бути в оточенні, була Волноваха. Однак її захопили. Після її падіння Маріуполь опинився в повному оточенні. З 11 березня українські військові воюють із силами ЗС РФ, що переважають.

За словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, зараз Маріуполь неможливо деблокувати. Найближчі українські військові знаходяться за сотні кілометрів на північ від Волновахи, де також тривають важкі бої з ворогом, який перевершує за чисельністю.

[ + – ] Карта бойових дій у Маріуполі за версією Інституту вивчення війни на 24 березня

Нині бої за Маріуполь тривають у межах міста. Вчора військові РФ відрапортували про повне захоплення Лівого берега міста. Як доказ цього надали кадри будівлі Лівобережної прокуратури.

[ + – ] Захоплення прокуратури на Лівому березі [ + – ] Прокуратура на карті Маріуполя

Українські військові знищують генералів та спецсили РФ у боях за Маріуполь

Попри оточення, українські військові щодня завдають ударів по ЗС РФ. За час наступу вдалося ліквідувати генерала-майора Олега Мітяєва зі 150 мотострілецької дивізії. Замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія також знищили під Маріуполем.

Під час бойових зіткнень полк "Азов" знищив спецпризначенців із 22 бригади Головного розвідуправління РФ.

[ + – ] Знищення спецназу ГРУ

Бійці показують приклади героїзму за умов оточення і чисельної переваги ворога. Протитанковий розрахунок навіть зміг знищити найшвидший патрульний катер російського флоту "Раптор".

Міноборони РФ вимагало здати місто до 21 березня, висунувши відповідні ультиматуми. Проте міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук та радник мера Петро Андрющенко заявили, що про здачу міста та зброї не може бути й мови. Бої за місто тривають.

Головною мішенню ЗС РФ стали мирні жителі Маріуполя

Через ефективну оборону українських військових з морпіхів, Нацгвардії, полку "Азов", Держприкордонслужби та інших сил, російські війська атакують місто, використовуючи авіацію та артилерію. Російські військові знищують об'єкти, де ховаються люди:

Удар авіабомби по пологовому будинку та дитячій лікарні

Удар авіабомби по Драмтеатру

Удар авіабомби по басейному комплексу "Нептун"

Удар авіабомби по школі на Лівому березі

[ + – ] Точна кількість людей під завалами досі невідома [ + – ] Удар по Драмтеатру [ + – ] Удар по Драмтеатру

Російська пропаганда виправдовує такі дії наявністю баз "Азова" в пологовому будинку, Драмтеатрі та інших об'єктах. Нібито українські військові ховаються за мирними жителями та спеціально влаштовують криваві провокації. Водночас версії подій часто змінюються.

[ + – ] Записка про смерть матері [ + – ] Панорама Маріуполя [ + – ] Супутникове зображення Маріуполя

Це ті випадки, про які стало відомо всьому світу. Крім цього, ЗС РФ регулярно атакують звичайні житлові будинки людей. Віднедавна удари по місту наносять і з моря. 20 березня полк "Азов" заявив про атаку Маріуполя бойовими кораблями. За даними місцевої влади, близько 90% всіх будівель міста пошкоджено або знищено.

Через катастрофічну ситуацію в місті люди ховають загиблих у дворах будинків, а їжу готують на багаттях.

Як змінювалася ситуація в Маріуполі: очима очевидців

Фокус зв'язався з мешканкою Маріуполя Поліною П., студенткою КПІ, яка проживала в Центральному районі міста. За словами Поліни, ситуація поступово погіршувалась. 28 лютого не стало світла та опалення. Ввечері, 2 березня, зникла вода та зв'язок, перестали працювати магазини. Люди почали грабувати магазини після влучення снаряду в ТЦ "Порт-Сіті".

[ + – ] Наслідки обстрілу ТЦ "Порт-Сіті"

"Моя сім'я мала харчові продукти й все, що потрібно, проте під кінець уже доводилося вдаватися до "бартеру" з мародерами. Міняли цигарки на все необхідне", — розповідає студентка.

По воду сім'я Поліни ходила до бомбосховища біля будівлі Terra Sport. У чергах було понад 500 людей щодня. Через це з 10 числа людям почали видавати по 20 літрів води на людину. Туди ж привозили гуманітарну допомогу.

Як розповіла Поліна, вони не встигли потрапити до облаштованих бомбосховищ, тому більшу частину часу провели в коридорі.

"Облаштували там місце, щоб не так холодно було сидіти, знесли туди деякі запаси, тривожну валізку", — говорить Поліна про те, де ховалися під час атаки.

Найстрашнішим була авіація РФ

"Найстрашнішими для мене особисто були літаки. Вони пролітали над нами, і потім ми чули вибухи. 12 березня літак скинув 3 бомби в нашому мікрорайоні. Дві зовсім близько до нас, а третю прямо у двір. Вибухова хвиля вибила скло з вікон, в мою кімнату знесло балконні та кімнатні двері. Нас врятувало те, що бомба потрапила в корінь дерева і більшість осколків залишилася там, а основну силу вибухової хвилі прийняв теплопункт. Це було о 4 ранку. Ми швидко спустилися в підвал і три доби сиділи там, майже не виходячи", — розповіла Поліна.

Через два дні ЗС РФ розпочали зачистку, внаслідок якої у квартиру дівчини додалися 2 осколки міни на балконі та один у стелі. Після цього ввійшла піхота ворожих військ, розмістивши БТР "прямо в нас на вулиці", каже Поліна. Через кілька днів оголосили евакуацію.

[ + – ] Знищений БТР-82

"Ми вирвалися звідти 17 березня. Їхали не колоною, а самі, колону наздогнали лише в Бердянську. В Бердянську застрягли на добу, бо не могли знайти бензин. Дуже великі черги, і видавали лише 20 літрів на людину, бо бензовози із Запоріжжя або не пропускали, або дуже затримували. Намагалися отримати в перекупників, пропонували 300 гривень за літр, але ніхто не погоджувався", — розповіла Поліна Фокусу.

Найбільше Поліну вразили зруйновані квартири Маріуполя, які вона побачила під час виїзду.

"Це як сцени з постапокаліптичного фільму. Спалені багатоповерхівки з 1 по 9 поверх, сліди влучення снарядів. Знищені машини, вирви серед доріг. Батько розповідав, що у 23-му районі багато трупів, які просто ніхто не може прибрати. Тіла цивільних, військових, дітей, жінок", — каже Поліна.

Важливо