Крепость Мариуполь: окружение, храбрость защитников, как выживали горожане

Украинские военные с 1 марта находятся в полном окружении войск РФ. Несмотря на это бойцы ликвидируют генералов и спецназ ВС РФ, технику и пехоту врага. Больше всего от боевых действий страдают мирные жители, которые становятся жертвами бомбардировок.

Бои за Мариуполь длятся уже 30-й день, из которых 25 дней город находится в полном окружении российскими войсками. Фокус собрал информацию о том, где сейчас ведутся бои, что контролирует украинская армия, а также истории людей, которым удалось выбраться из осажденного города.

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Бои за Мариуполь: как город оказался в окружении

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину стране-агрессору удалось прорваться через админграницу с Крымом. По всем планам ВСУ должны были подорвать мосты, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, однако этого не произошло. За счет этого российские войска быстро продвигались в южном направлении. Геническ сдался без боя. По направлению на Мариуполь захватили Приморск и Бердянск. Из зоны ООС враг смог продвинуться через Широкино.

Авиация и артиллерия РФ за несколько дней практически сравняла с землей ряд поселков возле Мариуполя: Гнутовое, Сартана, Талаковка.

Единственным городом, который позволял защитникам приазовского города не быть в окружении, была Волноваха. Однако она была захвачена. После ее падения Мариуполь оказался в полном окружении. С 11 марта украинские военные воюют с превосходящими силами ВС РФ.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас Мариуполь невозможно деблокировать. Ближайшие украинские военные находятся в сотне километров севернее Волновахи, где также идут тяжелые бои с превосходящим по численности врагом.

[ + – ] Карта боевых действий в Мариуполе по версии Института изучения войн на 24 марта

Ныне бои за Мариуполь продолжаются в черте города. Вчера военные РФ отрапортовали о полном захвате Левого берега города. В качестве доказательств этому предъявили кадры здания Левобережной прокуратуры.

[ + – ] Захват прокуратуры на Левом берегу [ + – ] Прокуратура на карте Мариуполя

Украинские военные уничтожают генералов и спецназ РФ в боях за Мариуполь

Несмотря на окружение, украинские военные каждый день наносят удары по ВС РФ. За время наступления удалось ликвидировать генерала-майора Олега Митяева из 150 мотострелковой дивизии. Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий также был уничтожен под Мариуполем.

В ходе боестолкновений полк "Азов" уничтожил спецназовцев из 22 бригады Главного разведуправления РФ.

[ + – ] Уничтожение спецназа ГРУ

Бойцы показывают примеры героизма в условиях окружения и численного превосходства врага. Противотанковый расчет даже смог уничтожить самый быстрый патрульный катер российского флота "Раптор".

Минобороны РФ требовало сдать город до 21 марта, выдвинув соответствующие ультиматумы. Однако министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук и советник мэра Петр Андрющенко заявили, что о сдаче города и оружия не может быть и речи. Бои за город продолжаются.

Главной мишенью ВС РФ стали мирные жители Мариуполя

Из-за эффективной обороны украинских военных из ряда морпехов, Нацгвардии, полка "Азов", госпогранслужбы и других сил, российские войска атакуют город, используя авиацию и артиллерию. Российские военные уничтожают объекты, где скрываются люди:

Удар авиабомбы по роддому и детской больнице

Удар авиабомбы по Драмтеатру

Удар авиабомбы по бассейному комплексу "Нептун"

Удар авиабомбы по школе на Левом берегу

[ + – ] Точное количество людей под завалами до сих пор неизвестно [ + – ] Удар по Драмтеатру [ + – ] Удар по Драмтеатру

Российская пропаганда оправдывает такие действия наличием баз "Азова" в роддоме, Драмтеатре и других объектах. Якобы украинские военные прячутся за мирными жителями и специально устраивают кровавые провокации. При этом версии произошедшего часто меняются.

[ + – ] Записка о смерти матери [ + – ] Панорама Мариуполя [ + – ] Спутниковое изображение Мариуполя

Это те случаи, о которых стало известно всему миру. Помимо этого ВС РФ регулярно атакуют обычные жилые дома людей. С недавних пор удары по городу наносятся и с моря. 20 марта полк "Азов" заявил об атаке Мариуполя боевыми кораблями. По данным местных властей, около 90% всех зданий города повреждены либо уничтожены.

Из-за катастрофической ситуации в городе, люди хоронят погибших во дворах домов, а еду готовят на кострах.

Как менялась ситуация в Мариуполе: глазами очевидцев

Фокус связался с жительницей Мариуполя Полиной П., студенткой КПИ, которая проживала в Центральном районе города. По словам Полины, ситуация ухудшалась постепенно. 28 февраля не стало света и отопления. Вечером 2 марта исчезла вода и связь, перестали работать магазины. Люди начали грабить магазины после попадания снаряда в ТЦ "Порт-Сити".

[ + – ] Последствия обстрела ТЦ "Порт-Сити"

"У моей семьи были продукты питания и все, что нужно, однако под конец уже приходилось прибегать к "бартеру" с мародерами. Меняли сигареты на все необходимое", — рассказывает студентка.

За водой семья Полины ходила к бомбоубежищу у здания Terra Sport. В очередях было свыше 500 людей каждый день. Из-за этого с 10 числа людям стали выдавать по 20 литров воды на человека. Туда же привозили и гуманитарную помощь.

Как рассказала Полина, они не успели попасть в обустроенные бомбоубежища, поэтому большую часть времени провели в коридоре.

"Обустроили там место, чтобы не так холодно было сидеть, снесли туда некоторые запасы, тревожный чемоданчик", — говорит Полина о том, где пережидали атаки.

Самым страшным была авиация РФ

"Самыми страшными для меня лично были самолеты. Они пролетали над нами, и потом мы слышали взрывы. 12 марта самолет положил 3 бомбы в нашем микрорайоне. Две просто близко к нам, а третью прямо во двор. Взрывной волной вынесло стекло из окон, в мою комнату снесло балконную и комнатную двери. Нас спасло то, что бомба попала в корень дерева и большинство осколков осталось там, а основную силу взрывной волны принял теплопункт. Это было в 4 утра. Мы быстро спустились в подвал и трое суток сидели там, почти не выходя", — рассказала Полина.

Спустя два дня ВС РФ начали зачистку, в результате которой в квартире девушки добавилось 2 осколка мины на балконе и один в потолке. После этого вошла пехота вражеских войск, разместив БТР "прямо у нас на улице", говорит Полина. Спустя пару дней была объявлена эвакуация.

[ + – ] Уничтоженный БТР-82

"Мы вырвались оттуда 17 марта. Ехали не колонной, а сами, колонну догнали только в Бердянске. В Бердянске застряли на сутки, потому что не могли найти бензин. Очень большие очереди, и выдавали только 20 литров на человека, потому что бензовозы из Запорожья либо не пропускали, либо очень сильно задерживали. Пытались получить у перекупщиков, предлагали 300 гривен за литр, но никто не соглашался", — рассказала Полина Фокусу.

Больше всего Полину поразили разрушенные квартралы Мариуполя, которые она увидела при выезде.

"Это как сцены из постапокалиптического фильма. Сожженные многоэтажки с 1 по 9 этаж, следы попадания снарядов. Уничтоженные машины, воронки посреди дорог. Отец рассказывал, что в 23-м районе много трупов, которые просто никто не может убрать.Тела гражданских, военных, детей, женщин", — говорит Полина.

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