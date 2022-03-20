Украинские военные ликвидировали замкомандующего Черномороского флота (фото)

Капитан 1 ранга Андрей Палий родом из Киева, после распада СССР решил продолжить службу в РФ.

Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморского флота РФ по военно-политической работе. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Обстоятельства смерти на данный момент неизвестны.

Что известно об убитом капитане первого ранга?

Капитан первого ранга Андрей Николаевич Палий уроженец Киева. После распада Советского Союза не стал давать присягу Украине, а принял решение продолжить карьеру в России.

По данным сайта Миротворец, до 2003 Палий года имел украинское гражданство, несмотря на проживание в РФ. Палий принимал участие в военной агрессии РФ против Грузии в 2008 году, о чем сообщает Милитарный.

Также известно, что до назначения на должность замкомандира Черномороского флота Андрей Палий был заместителем руководителя захваченной Академии Военно-морских сил Украины в Севастополе.

Напомним, по данным ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 20 высокопоставленных военнослужащих ВС РФ.

18 марта бойцы ССО устроили засаду на офицера из 35-й армии войск РФ. В ходе спецоперации был уничтожен броневик "Тигр" и бтр с десантом.