Украинские военные ликвидировали замкомандующего Черномороского флота (фото)
Капитан 1 ранга Андрей Палий родом из Киева, после распада СССР решил продолжить службу в РФ.
Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя командующего Черноморского флота РФ по военно-политической работе. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.
Обстоятельства смерти на данный момент неизвестны.
Что известно об убитом капитане первого ранга?
Капитан первого ранга Андрей Николаевич Палий уроженец Киева. После распада Советского Союза не стал давать присягу Украине, а принял решение продолжить карьеру в России.
По данным сайта Миротворец, до 2003 Палий года имел украинское гражданство, несмотря на проживание в РФ. Палий принимал участие в военной агрессии РФ против Грузии в 2008 году, о чем сообщает Милитарный.
Также известно, что до назначения на должность замкомандира Черномороского флота Андрей Палий был заместителем руководителя захваченной Академии Военно-морских сил Украины в Севастополе.
Напомним, по данным ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 20 высокопоставленных военнослужащих ВС РФ.
18 марта бойцы ССО устроили засаду на офицера из 35-й армии войск РФ. В ходе спецоперации был уничтожен броневик "Тигр" и бтр с десантом.