Українські військові ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту (фото)
Капітан 1 рангу Андрій Палій родом із Києва, після розпаду СРСР вирішив продовжити службу в РФ.
Збройні сили України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у Facebook.
Обставини смерті наразі невідомі.
Що відомо про вбитого капітана першого рангу?
Капітан першого рангу Андрій Миколайович Палій уродженець Києва. Після розпаду Радянського Союзу не став присягати Україні, а вирішив продовжити кар'єру в Росії.
За даними сайту Миротворець, до 2003 року Палій року мав українське громадянство, попри проживання у РФ. Палій брав участь у військовій агресії РФ проти Грузії у 2008 році, про що повідомляє Мілітарний.
Також відомо, що до призначення на посаду заступника командира Чорноморського флоту Андрій Палій був заступником керівника захопленої Академії військово-морських сил України в Севастополі.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, українські військові ліквідували вже близько 20 високопоставлених військовослужбовців ЗС РФ.
18 березня бійці ССО влаштували засідку на офіцера з 35-ї армії військ РФ.Під час спецоперації знищили броньовик "Тигр" та БТР з десантом.