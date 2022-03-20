Українські військові ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту (фото)

Капітан 1 рангу Андрій Палій родом із Києва, після розпаду СРСР вирішив продовжити службу в РФ.

Збройні сили України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Обставини смерті наразі невідомі.

Що відомо про вбитого капітана першого рангу?

Капітан першого рангу Андрій Миколайович Палій уродженець Києва. Після розпаду Радянського Союзу не став присягати Україні, а вирішив продовжити кар'єру в Росії.

За даними сайту Миротворець, до 2003 року Палій року мав українське громадянство, попри проживання у РФ. Палій брав участь у військовій агресії РФ проти Грузії у 2008 році, про що повідомляє Мілітарний.

Також відомо, що до призначення на посаду заступника командира Чорноморського флоту Андрій Палій був заступником керівника захопленої Академії військово-морських сил України в Севастополі.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, українські військові ліквідували вже близько 20 високопоставлених військовослужбовців ЗС РФ.

18 березня бійці ССО влаштували засідку на офіцера з 35-ї армії військ РФ.Під час спецоперації знищили броньовик "Тигр" та БТР з десантом.