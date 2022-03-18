Український спецпідрозділ знищив броньовик "Тигр" та БТР із російським десантом (відео)

Військові влаштували засідку, під час якої вдалося ліквідувати високопоставленого офіцера з 35-ї армії ЗС РФ.

Сили спеціального призначення Збройних сил України провели атаку в тилу ворога, знищивши російський броньовик "Тигр" і БТР з десантом. Про це повідомляє пресслужба ССО у Facebook.

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Вказують, що група CCO влаштувала засідку рано-вранці в тилу ворога. Бійці були озброєні протитанковим комплексом NLAW. Вдалося ліквідувати броньовик "Тигр" із високопоставленим офіцером 35-ї армії.

[ + – ] Тигр Фото: Вiкiпедiя [ + – ] БТР-82 Фото: газета.ру

Дистанційно військові підірвали протитанкову міну ТМ-62. Вона знищила БТР-82 із десантниками.

Додамо, що 35 загальновійськова Червонопрапорна армія входить до Східного військового округу ЗС РФ. Її постійне місце дислокації знаходиться в Амурській області, що на Далекому Сході.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ за добу знищили 14 одиниць авіації РФ і зупинили просування окупантів.

17 березня стало відомо, що ЗСУ ліквідували командира костромського полку ПДВ російської армії.