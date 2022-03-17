На війні в Україні загинув командир костромського полку ПДВ

За даними місцевого військкомату, відомо про загибель на війні проти України чотирьох уродженців Костромської області.

Під час вторгнення Росії в Україну загинув командир костромського полку повітрянодесантних військ Олексій Нікітін. Місце загибелі російського військового невідоме. Раніше він служив в одній із військових частин Анапи. Про це повідомляють на сайті російського телеканалу "ДТРК Кострома".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Окрім того, за даними місцевого військкомату, відомо про загибель чотирьох уродженців Костромської області. Це військовослужбовці 331-го гвардійського парашутно-десантного полку — командир частини полковник Сергій Сухарєв, старший сержант Сергій Лебедєв, сержант Олександр Лимонов, єфрейтор Юрій Дегтярьов.

Нагадаємо, 17 березня ЗМІ повідомили, що в Росії затримали заступника голови Росгвардії Романа Гаврилова. Однією з версій затримання є розслідування про розкрадання коштів для забезпечення військ Росгвардії. Це стосується тих військ, які беруть участь у війні проти України.

Пресслужба Генштабу ЗСУ повідомила, що за час повномасштабного вторгнення Росії загинуло близько 14 тисяч військових Росії. Також знищено 444 танки, 1435 бойових машин і 201 артсистеми супротивника.