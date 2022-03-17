У Росії затримали заступника голови Росгвардії Гаврилова, — ЗМІ

Причиною затримання є розслідування про розкрадання коштів для забезпечення військ Росгвардії.

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії та СКР затримали заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова. Про це повідомляє телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

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Заявляється, наразі Гаврилова допитують силовики. На завершення російському генерал-лейтенанту можуть бути пред'явлені звинувачення.

Однією з версій затримання є розслідування про розкрадання коштів для забезпечення військ Росгвардії, зокрема тих, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Наразі офіційного підтвердження про затримання немає.

Водночас депутат Держдуми Олександр Хінштейн заявив, що інформація про затримання є "абсолютним фейком".

"Щойно сам розмовляв з генералом Гавриловим", — повідомив депутат.

Що відомо про Романа Гаврилова?

Роман Гаврилов народився 1976 року. Служив у Федеральній службі охорони з 1995 до 1997 року. 2010 року завершив навчання в університеті МВС. Через 7 років перейшов на службу до Росгвардії.

2021 року силовик отримав звання генерал-лейтенанта.

Нагадаємо, 11 березня у ЗМІ повідомили, що Путін розпочав репресії проти співробітників 5-ї служби ФСБ. Саме вони відповідали за надання інформації про політичну обстановку в Україні.

Раніше розвідка повідомляла, що представники російської ФСБ передали українській стороні досьє на командирів кадировців, які діють в Україні.