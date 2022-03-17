В России задержали замглавы Росгвардии Гаврилова, - СМИ

Причина задержания — расследование о хищении средств для обеспечения войск Росгвардии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России и СКР задержали замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Об этом сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

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Заявляется, что сейчас Гаврилова допрашивают силовики. По его завершению российскому генерал-лейтенанту могут быть предъявлены обвинения.

Одна из версий задержания — расследование о хищении средств для обеспечения войск Росгвардии, в том числе тех, которые участвуют во вторжении в Украине.

На данный момент официального подтверждения о задержании нет.

Вместе с тем депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что информация о задержании "абсолютный фейк".

"Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", — сообщил депутат.

Что известно о Романе Гаврилове?

Роман Гаврилов родился в 1976 году. Служил в Федеральной службе охраны с 1995 по 1997 годы. В 2010 году завершил обучение в университете МВД. Спустя 7 лет перешел на службу в Росгвардию.

В 2021 году силовик получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним, 11 марта в СМИ сообщили, что Путин начал репрессии против сотрудников 5-й службы ФСБ. Именно они отвечали за дачу информации о политической обстановке в Украине.

Ранее разведка сообщала, что представители российского ФСБ передали украинской стороне досье на действующих в Украине командиров кадыровцев.