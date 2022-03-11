Путин начал репрессии против сотрудников 5-ой службы ФСБ, — СМИ

По информации журналистов, руководство Департамента оперативной информации при ФСБ находится под домашним арестом из-за предоставления Путину "неточной информации о политической обстановке в Украине".

После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против Федеральной службы безопасности страны. Как сообщают журналисты издания "Медуза", под удар попала 5-я служба ФСБ, которая информировала Путина о политической обстановке в Украине.

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Сообщается, что руководство 5-ой службы ФСБ сейчас находится под домашним арестом, однако подтверждений данным сведениям пока нет.

Журналисты и авторы нескольких книг о российской власти и спецслужбах Андрей Солдатов и Ирина Бороган считают, что сотрудники службы, которые отвечали за предоставление информации о политических событиях в Украине накануне 24 февраля, ввели Путина в заблуждение. По их словам, 5-я служба, находясь в страхе вызвать гнев своего руководителя, информировала его тем, что он хотел слышать.

Речь идет о генерале Сергее Беседе, который возглавлял Департамент оперативной информации (ДОИ) при ФСБ, выполняющим функции внешней разведки и курирующим связи ФСБ с зарубежными, в том числе с американскими ведомствами.

Издание пишет, что Беседа находился в Киеве в 2014 году и в его задачи входила поддержка прокремлевских кандидатов на украинских выборах. Во время массовых акций в Киеве в период 18-22 февраля 2014 года, когда произошел силовой разгон протестующих, в результате которого погибли люди, Беседа находился в Киеве якобы под предлогом оценки безопасности российского посольства. Однако, в эту версию не поверили представители МИД Украины, которые направили запрос российским коллегам на допрос Беседы, после чего российский генерал попал в санкционные списки США и стран ЕС.

Эти события никак не повлияли на деятельность ДОИ — его сотрудники продолжали собирать разведывательную информацию в Украине, вербовать источники и вести подрывную деятельность. Именно они докладывали Беседе о политической обстановке накануне вторжения в Украину, умышленно искажая текущее положение дел.

В итоге, как сообщают источники издания, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест по причине нецелевого использования средств и неудовлетворительной работе по сбору разведывательной информации. Из этого журналисты сделали вывод, что разведка у президента Путина "поставлена из рук вон плохо".

Напомним, что представители российского ФСБ передали украинской стороне досье на действующих в Украине командиров кадыровцев. Как утверждает Главное управление разведки МО Украины, ведомство обладает данными о местонахождении чеченских командиров, принимающих участие в войне.