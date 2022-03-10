ФСБ РФ передала Украине данные на чеченских командиров, — ГУР Минобороны

Всего, как утверждают представители разведки, данные переданы на троих чеченцев, один из которых к настоящему моменту уже погиб в битве за Гостомель.

Главное управление разведки МО Украины утверждает, что представители российского ФСБ передали им досье на командиров действующих в Украине кадыровцев. В подтверждение своих слов украинские разведчики приводят приблизительные данные о местонахождении и другие данные о чеченских командирах, принимающих участие в войне, сообщает пресс-служба ГУР.

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"24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской Республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Чиленность – более 1200 чел", — сообщает Главное управление разведки Украины.

Командиров, о персональных данных которых идет речь, в сообщении трое:

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

[ + – ] Магомед Тушаев

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике Ахмат" с дислокацией в городе Грозный. Использует номер 79299158888, числится как "Анзор Б.", "Анзор Борец", "Амон2". IMEI 86516904021946, 862377050571980 (модель PHILIPS XENIUM E580). Находится в городе Бородянка или в селе Бабинцы.

[ + – ] Анзор Бисаев

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Находится в селе Бабинцы. Использует номер: 79003678059. ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual

[ + – ] Хусейн Межидов

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире украинского телемарафона заявил, что ФСБ России информирует защитников Украины о местах нахождения кадыровцев. Силовики страны-агрессора не против избавиться от наемников главы Чечни Рамзана Кадырова, — сказал Арестович.

Ранее Фокус сообщал, что ГУР Минобороны отчитался о том, что интернациональный легион Украины приступил к выполнению своих боевых обязанностей.

Военная разведка 24 февраля 2022 года опровергла слухи о ракетном ударе по столичному Подолу.